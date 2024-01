El deporte aventura es una disciplina que está en constante crecimiento en el país y en San Juan. La atleta local Sonia Procopio es un ejemplo de ello. Tuvo una gran temporada en el 2023 y ya tiene prácticamente todo preparado para encarar el año 2024. Sobre su experiencia, Sonia aclaró que "Siempre digo que cada año tiene sus cosas lindas y otras no tanto. El 2023 fue fabuloso; pasé por muchos deportes, en especial de aventura. El año pasado tuve actividades muy variadas: trekking, MTB, aventura, orientación, lo que me dio la oportunidad de saber un poco más de cada una de ellas. Estuve en carreras largas y también hice MTB para poder mejorar, pues no es mi fuerte. Hice la Vuelta de Altas Cumbres, que la voy a repetir el 26 de marzo; el año pasado hice 120 km en esa competencia en la que me fue muy bien en mi categoría, donde éramos más de 200 y quedé sexta, lo que fue un tremendo logro para mí. Además, pude estar en la clásica Desafío Río Pinto, en Córdoba, con 85 km de recorrido y en San Juan hice muchas carreras largas. Otra actividad que tuve fue correr el campeonato de Sendas Huarpes, donde quedamos terceros con Juan Calivar".

La temporada 2024 viene con mucha actividad para Sonia. En febrero, la primera fecha del campeonato argentino de orientación en San Martín, San Luis, con etapas de bici, trote y sprint. En marzo, la Vuelta a Altas Cumbres, donde esta vez hará los 21K de trail del sábado y los 85K de MTB del domingo. Luego, el XTERRA que se disputará en San Juan y luego irá a Catamarca para una carrera de MTB.