Tres años y poco más de un mes es lo que lleva el sanjuanino Claudio Tapia al frente de la Asociación del Fútbol Argentino. Hoy, de manera virtual como manda la época del coronavirus en el mundo, Chiqui, de 52 años, será reelegido por un nuevo periodo que abarcará del 2021 al 2025.

En todo aspecto de la vida es un periodo importante como para realizar una evaluación del mismo. Es así que cinco periodistas deportivos sanjuaninos analizaron la gestión del nacido en Concepción y coincidieron en que resultó ‘buena’ en líneas generales, marcando algunos puntos a mejorar en lo que vendrá teniendo muy presente que la crisis económica que dejará el Covid-19 lo condicionará. “Considero que hizo bien las cosas Tapia.

Tapia podría llegar a tener un tercer y por ahora último mandato desde el 2025 al 2029.

Agrupó detrás suyo a todos los clubes grandes, ahora con la inclusión de San Lorenzo y River, que los tenía en la vereda de enfrente”, apuntó Mario Castro, de Radio Colón y Estación Claridad. “Le pongo un 6”, lo calificó. Por su lado, Claudio Bonomo, de Radio Sport, puntualizó que “hizo bien las cosas a nivel político y supo rodearse bien. El apoyo de los Moyano fue clave en su gestión. Si alguien me decía hace unos diez años que un sanjuanino iba a comandar la AFA decía que podían ser Alfredto Derito o Jorge Miadosqui, pero a Tapia no lo tenia nadie. Nadie”. A la hora de ponerle un número, Bonomo eligió el 7. Néstor Cano, de Radio La Voz, aseveró que “siento que fue capaz de cerrar la grieta en el fútbol argentino, que es un inmenso mérito. Del lado negativo, veo que hay una disparidad muy grande a nivel económico y deportivo entre dos categorías iguales como la B Metropolitana y el Federal A”.

El relator puntuó con 8 a Tapia. Mientras que Luis Castro, de Canal 8, Nuevo Diario y CNN Radio San Juan, afirmó de la gestión Tapia que “le destaco el manejo en las selecciones nacionales. Entiendo que ese es un punto fuerte en su mandato, el cual no era fácil de manejar. Del otro lado hay algo que me hace ruido y es que exista una lista única en las elecciones de AFA. Todos sabemos que eso no es positivo y que en el disenso hay un crecimiento. También, el hecho que veo que sigue la diferencia clara entre clubes de Buenos Aires y el Interior”. Un 5 fue la puntuación de Castro para Chiqui. Por último, Pablo Karki, de Diario Huarpe y Radio La Voz, lo puntuó con un 7 al periodo al frente de la AFA del sanjuanino y manifestó que “es alguien que se ha mostrado muy democrático y supo convencer a aquellos que no pensaban tanto como él. Por ahí, el hecho de decretar que no hubiera descensos de la Superliga fue algo en lo que pudo manejarse de otra forma”.

La reelección

Tapia será reelegido hoy como presidente de la AFA en el marco de una Asamblea General Extraordinaria "virtual", que también marcará el retorno de River al Comité Ejecutivo.

La reunión, que confirmará el inicio del segundo mandato de Tapia, comenzará a las 15 y se realizará con la participación de 46 asambleístas mediante el formato de videoconferencia, debido al aislamiento social y obligatorio que rige en el país por la pandemia de coronavirus. Tapia iniciará mañana su segundo mandato con un nuevo Comité Ejecutivo que contará con el regreso de River con su presidente, Rodolfo D"Onofrio, como uno de los seis vicepresidentes. El ex presidente del club Barracas Central encabeza una lista única que se gestó tras la disolución de la Superliga y la creación de la flamante Liga Profesional.