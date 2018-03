Controlado. La aplicación del VAR en el Mundial será una herramienta para los árbitros, que ahora podrán analizar ciertas determinaciones, y si es necesario, dar marcha atrás con las decisiones tomadas.

Cada vez falta menos para el inicio del Mundial y a medida que avanzan los meses crece la expectativa, sobre todo con algunas determinaciones que van tomando. Esta Copa del Mundo a desarrollarse en Rusia entre el 14 de junio y el 15 de julio próximos será la primera de la historia que contará con el sistema de Asistencia a los Arbitros por Video (VAR, según sus siglas en inglés). Y figuras del fútbol sanjuanino, como jugadores, árbitros y técnicos, ya le dieron el visto bueno a la llegada de este tipo de tecnología al próximo Mundial.



El VAR sólo se aplicará en cuatro situaciones durante los 90 minutos (ver detalles en página 33) y sobre eso, los expertos locales aprobaron su aplicación casi en su mayoría. De los ocho consultados, sólo dos le bajaron el pulgar: el técnico Carlos Cuenca y el jugador de Unión Hernán Muñoz. Ambos lo desaprobaron y coincidieron en el motivo: se pierde la mística. "Se pierde la picardía que tiene el fútbol y ya pasaría a estar todo muy controlado. El VAR está matando al fútbol", expresó el volante del Azul. Por su parte, Cuenca opinó: "El fútbol no se inventó en cines. Aunque ahora todos están para el lado de la tecnología, yo en mi caso me quedo con el arbitraje tradicional".



El resto se mostró a favor de la tecnología. Dos de los tres árbitros sanjuaninos que hoy están dirigiendo categorías nacionales dijeron que será una ayuda para ellos. "Necesitábamos la inclusión de esta herramienta tecnológica que nos va a ayudar a minimizar los errores que cometemos, porque somos humanos y nos podemos equivocar. Con la utilización del VAR podemos analizar jugadas que en cuestiones de segundos por ahí nos dejan dudas", contó el árbitro Nelson Leiva, quien este año debutó en la Superliga del fútbol de Primera División. Por su parte, Gabriel González agregó que debería haber más información sobre las situaciones específicas en las cuales se puede aplicar el VAR. "La gente critica sin conocer bien de qué se trata el VAR. Creo que en la Superliga también se debería aplicar para que baje un poco el margen de error y para que se pueda corregir. Por ahí todos tenemos distracciones en ciertos momentos del partido y se pagan caro, con el VAR sí se podría hacer más justo todo", explicó. Ricardo Dillon, en tanto, dijo estar de acuerdo aunque expresó que no debería ser en exceso porque sino "parecería un partido de básquet". En la misma línea se mostraron los jugadores Pablo Lucero y Cristian Pérez. "Debería ser como en el tenis, por ejemplo que el jugador o el equipo tenga dos veces por partido para pedirlo, porque si no las dudas van a seguir", expresó Lucero.

Los sanjuaninos opinan

GABRIEL GONZÁLEZ

Árbitro

"Creo que todos deberíamos interiorizarnos más sobre las jugadas en las que sí se puede aplicar, porque por ahí la gente critica sin conocer bien de qué se trata el VAR. Para que no pase lo que pasó en la semifinal de la Libertadores, se debería obligar al árbitro a que revise el VAR si hay una jugada en la que hubo un claro penal".

RICARDO DILLON

Director técnico

"Me parece bien todo lo que sea para mejorar, siempre deja muy fino el hilo del criterio del árbitro. Lo que no tiene que hacer el VAR es perder la dinámica del juego, porque sino sería un partido de básquet. ¿Si me gustaría que se aplique acá? No sé, mientras sean televisados va haber menos posibilidades de equivocaciones".

PABLO LUCERO

Jugador de Colón Junior

"Tengo una opinión dividida. Yo estoy de acuerdo que se aplique porque favorece para que el juego sea limpio, pero debería ser como en el tenis; por ejemplo: que el jugador o el equipo tenga dos veces por partido para pedirlo, porque si no estamos en la misma, vamos a seguir con dudas. Si no es en exceso está perfecto".

NELSON LEIVA

Árbitro

"Necesitábamos la inclusión de esta herramienta tecnológica. Nos va a ayudar a minimizar los errores que cometemos porque somos humanos, nos podemos equivocar. En fracción de segundos debemos decidir en una jugada; con la utilización del VAR esa injusticia se va a solucionar y no se estaría perjudicando a nadie".

CRISTIAN PÉREZ

Jugador de Colón Junior

"Estoy de acuerdo con la aplicación del VAR. Hará que el juego sea más claro. Pero también entiendo que tiene que ser sólo en jugadas específicas para que tampoco sea excesivo; en síntesis si es así creo que está bien, sobre todo con esta polémica que hay sobre el arbitraje vinculado a todo el fútbol argentino".

CARLOS CUENCA

Director técnico

"No estoy de acuerdo para nada. Para mí está mal eso porque el fútbol no se inventó en cines. Hay casos que el VAR a veces ha beneficiado a uno y a otro no, así que no estoy de acuerdo con eso aunque ahora todos están para el lado de la tecnología. Yo en mi caso me quedo con el arbitraje tradicional".

MIGUEL MARTÍNEZ

Instructor de árbitros

"Para mi ver, el VAR sólo debería ser sobre línea de gol y agresiones sobre conducta antideportiva únicamente. Después, ninguna máquina va a medir la intencionalidad de los jugadores en la cancha, donde las decisiones siempre las tomarán personas. No hay tecnología que elimine por completo el margen de error".

HERNÁN MUÑOZ

Jugador de Unión

"Yo en particular no estoy de acuerdo con la aplicación de la tecnología; siento que se pierde la picardía que tiene el fútbol, por lo que ya pasa a estar todo muy controlado. El VAR está matando al fútbol. Un fallo arbitral te puede hacer ganar o perder, por eso mismo digo que ya pasa a ser todo tecnología".