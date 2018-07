Práctica. Los Pumas entrenaron con ropa de Jaguares.

Uno de los temas difíciles desde que se crearon Los Jaguares, franquicia del Personal Súper Rugby, era poder explicar la diferencia que existía con Los Pumas, cuando en realidad era el mismo plantel pero jugando diferentes torneos. El caso se hizo aún más complicado de entender ayer, cuando se produjo una nueva situación que no ayudó en absoluto para aclarar los tantos.



Hace poco más de dos semanas Los Jaguares fueron eliminados en cuartos de final del Súper Rugby y terminaron su participación en el torneo de franquicias, siendo licenciados los jugadores para unas vacaciones de dos semanas.



Como sucede desde el 2016, tras ese descanso el mismo plantel se cambia ropa, también de chip y comienza a prepararse para Los Pumas, quienes desde el 2012 en esta época participa del Rugby Championship junto con los All Blacks, Australia y Sudáfrica. Eso sí, los jugadores no se dieron cuenta y entrenaron con las pilchas de Jaguares.



Fuente: Diario Olé.