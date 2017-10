Entrenamiento. Mariano Bustos es un apasionado del rugby y la actividad deportiva. Su familia indicó que lleva una vida sana y que eso está favoreciendo su recuperación.

Mariano Bustos tiene 31 años, es papá de 3 chicos, jugaba al rugby desde adolescente, es empleado público y trabaja además en un gimnasio. Ama el deporte, los entrenamientos y hace un par de años incluso ganó el concurso El sanjuanino más fuerte del mundo. Pero, según su familia, su vida de deportista de alto rendimiento se apagó y todo porque le extirparon un riñón luego de un golpe sufrido durante un partido de rugby entre Pocito RC, su club, con el San Juan RC, válido por el torneo de la Unión Sanjuanina de Rugby. "La salud de mi hijo es prioridad, pero una vez que se recupere no descartamos iniciar acciones legales contra todos los responsables de que no recibiera atención médica adecuada. Eso le generó ahora una discapacidad deportiva", dijo Patricia Gómez, madre del rugbier.



El hecho sucedió el viernes pasado y fue, según indicaron, una jugada desafortunada porque Mariano cayó sobre la rodilla de un rugbier que estaba en el suelo. Fue tal el golpe, que la rodilla presionó el riñón al punto de desplazarlo hacia el bazo y eso produjo la "explosión" del primer órgano, explicó la madre de acuerdo al informe médico que recibió. "Eso le produjo una hemorragia que no fue advertida por el médico que estaba en la cancha. Mi hijo quedó retorciéndose del dolor junto a la cancha hasta que terminó el partido y sus propios compañeros lo llevaron en un auto al hospital de Pocito", dijo Patricia.



Según indicó la mujer, en el hospital Federico Cantoni sólo le dieron un calmante (Keterolac) y lo despacharon a su casa. "En la vereda se descompensó y sus compañeros lo llevaron a un sanatorio privado, pero no tenían un médico ecógrafo, así que lo trasladaron al hospital Rawson. La primera noche la pasó en una cama de Urgencia", contó Gómez.



Los médicos hicieron diversos estudios, a la vez que derivaron al jugador a terapia intensiva y lo sometieron a transfusiones de sangre. El sábado, después de evaluar que la lesión en el riñón era irreversible y podía comprometer su vida, lo ingresaron a quirófano para extirpar el órgano. Según su familia, Mariano evoluciona favorablemente pero su estado sigue siendo delicado pues mantiene una gran hematoma en la pared retroperitoneal que lo obliga a tener un drenaje y, eventualmente, esa circunstancia presenta riesgo de intervención quirúrgica.



"Mariano se lesionó después de las nueve y media de la noche y en el Rawson lo atendieron a la 1 de la mañana del otro día. Estuvo desangrándose internamente y los médicos me dijeron que si lo atendían a tiempo hubiese podido salvar su riñón. Mi hijo fue a un jugar un partido de rugby y a sus 31 años quedó sin un riñón y con discapacidad deportiva porque ya nunca volverá a hacer lo que hacía. Por eso, porque acá hubo una atención médica inadecuada, alguien deberá hacerse responsable, ya sea el club, la Unión Sanjuanina de Rugby o la gente que lo atendió en el hospital de Pocito. Una vez que Mariano se recupere evaluaremos los pasos a tomar, pero seguramente haremos una demanda", se explayó Patricia.

El capitán de Los Pumas, Agustín Creevy, le envió a Mariano un mensaje de aliento a través de las redes sociales.

Por su parte, el presidente de la Unión Sanjuanina de Rugby, Juan Sansó, señaló que en cada partido se cumple un protocolo de seguridad y ningún juego puede iniciarse, por ejemplo, sin la presencia de un médico. "Por lo que me informaron, el médico atendió a Mariano en la cancha y luego fue trasladado al hospital. Se trabaja mucho en la seguridad de los jugadores, se cambió el protocolo para los scrum, los clubes cuentan con desfibriladores, los entrenadores y médicos reciben capacitación. Creemos que el caso de Mariano Bustos fue una desafortunado golpe en una jugada. En la historia del rugby provincial no recordamos un hecho similar", dijo.



Pionero



Mariano Bustos vive el rugby con intensidad. Luego de jugar en otros clubes, hace un par de años se convirtió en uno de los pioneros en la creación del Pocito RC. Su madre dijo que incluso los hijos de Bustos hasta propusieron los colores de la camiseta y de tener un toro en el escudo de la institución, que juega el torneo local y el Regional.