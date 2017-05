Tras 8 años. Kimi Raikkonen volverá a largar en punta un gran premio Y será nada menos que en Mónaco.



El piloto finlandés Kimi Raikkonen (Ferrari) logró ayer la ’pole position’ y largará hoy desde el primer lugar de la grilla de partida en el Gran Premio de Mónaco, sexta prueba del Campeonato Mundial de la Fórmula 1.



Raikkonen registró un tiempo de 1m12s178/1000, por delante de su compañero de equipo, el alemán Sebastian Vettel, y del finlandés Valtteri Bottas (Mercedes).

El finlandés consiguió la ’pole’ número 17 de su carrera y no largaba en el primer lugar de un Gran Premio desde el de Francia 2008, cuando defendía su campeonato del mundo obtenido en 2007, también con Ferrari.



Por su parte, una de las grandes sorpresas de la jornada fue el 14to puesto de Lewis Hamilton (Mercedes), quien está segundo en el campeonato y batalla con Vettel. Después de tener problemas con su auto, Hamilton se encontró con el accidente del belga Stoffel Vandoorne en el cierre de la Q2, lo que no le permitió completar el tiempo para colocarse entre los 10 primeros y lograr su lugar en la Q3, algo que no le ocurría desde el Gran Premio de Italia de 2013.



El Gran Premio de Mónaco se correrá mañana desde las 9 (hora de la Argentina). El líder del campeonato mundial de pilotos es Vettel con 104 puntos, seguido por el Hamilton con 98 y Valtteri Bottas con 63.