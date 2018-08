Nueva chance. El sanjuanino Gambetta viene de lograr el tercer puesto en la última fecha y este fin de semana renueva la chance de seguir sumando.





Santiago Gambetta, único representante sanjuanino en el Campeonato Chileno de Rally, encara desde hoy la cuarta fecha del certamen, en la que busca reencauzar su camino luego de un inicio que no fue del todo ideal. Hoy el piloto realizará el shakedown y largará un especial nocturno, mientras que entre sábado y domingo disputará las dos etapas de la prueba en Vicuña, a bordo de un Citroen DS3 de la clase R3.



"Las dos primeras fechas no pudimos terminar, por lo tanto, no sumamos buenos puntos, pero en la tercera fecha logramos un tercer lugar que nos viene bien para el campeonato. Tengo la presión de que no puedo abandonar más en lo que resta de temporada y sé que mis rivales son muy fuertes. No es nada fácil estar en la punta, pero vamos a trabajar cada fecha como siempre lo hemos hecho para dar pelea y prendernos de lleno por la lucha del título", aseguró el piloto sanjuanino en el Rally Mobil.



Ahora deberá enfrentar una fecha que lo puede acercar a los puestos de delantera y dejarlo en buena posición para la segunda mitad de la temporada, ya que actualmente ocupa la sexta colocación en su divisional, con 27 puntos.



"En Vicuña vamos a salir a pelear el primer puesto. Vicuña es muy diferente a las fechas que corrimos en el Sur, hay pisos con mucho polvo y piedras. No sé si será igual que el año pasado, pero de lo que sí estoy seguro es que en 2017 tuvimos una carrera muy dura. Ojalá podamos terminar con el auto sano y con un buen resultado", declaró Gambetta, quien en la temporada pasada salió campeón de la categoría R3 Lite.