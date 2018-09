Sin final. Santiago Gambetta se reenganchó para la segunda etapa, pero esta vez se rompió el embrague.

La suerte viene cambiada para Santiago Gambetta en el Campeonato Chileno de Rally, ya que el campeón 2017 otra vez volvió a sufrir problemas con su auto. Ayer, tras haber penado el sábado con el motor, no pudo completar la segunda etapa luego del reenganche, por lo que debió abandonar al romperse el embrague en el Gran Premio de Curicó, por la quinta fecha del Rally Mobil.



"El equipo cambió la caja tras el problema del sábado, pero empezaron los problemas con la bomba de embrague y hasta con el arranque. Pese a todo, salimos y hasta gané uno de los tramos. Pero después el embrague se dañó por completo y ya no entraba ni la primera marcha, así que tuve que abandonar. Sinceramente, fue un desastre esta fecha; el 2018 no nos está siendo favorable hasta ahora", dijo Gambetta.