Sportivo Desamparados arrancó ayer la pretemporada con algunas bajas, como la de los delanteros Juan Reinoso y Santiago Auteri, la del arquero Juan Boiero, Enzo Díaz con quien todavía no llegan a un acuerdo, y Nicolás Sottile quien al parecer quiere dejar el club.

Sin embargo, no todas son malas noticias para Cristian Bove. El propio DT confirmó que en las próximas horas se sumará al plantel Julio César Cáceres, goleador del Federal A con Chaco For Ever. El delantero tiene 32 años y es oriundo de Córdoba.

Jugó 225 partidos y convirtió 91 goles en 5 categorías de Argentina: Primera División, Segunda División, Cuarta División, Federal A y Federal B.

Desde hoy y hasta el viernes, el plantel trabajará en doble turno, el sábado entrenaran en el dique de Ullum y el domingo lo harán en el club. Mientras se encuentran en la búsqueda de refuerzos que serían un arquero, dos volantes externos, un volante central y dos delanteros.