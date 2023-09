"Para mí esto es mucho más que cumplir un sueño, una anhelo, un objetivo. Es poder demostrar que siempre se puede. Yo en pandemia llegué a pesar casi 83 kilos, subí más de 20 por la tristeza que tenía de no poder entrenarme y hacer lo que me gusta. Pero desde el 1 de enero del año pasado, la cabeza me hizo clic y fui mejorando. Aprendiendo de nuevo a recorrer el camino y acá está el premio. Sin dudas, es un renacer". El peleador Kevin Gómez (27 años), que combatirá en la categoría hasta 64,500 kilos, cuenta en carne propia lo que padeció el aislamiento obligatorio por el covid. Lo que generó no sólo en su cuerpo y su mente ese momento bisagra en la vida de él, como de millones de personas en el mundo por causa del virus. Gómez vive un presente que se produjo en base a mucho sacrificio. Así, le llegó su chance para combatir el 22 de septiembre próximo en Buenos Aires ante Cristian Duré, dentro de la organización de kick boxing más importante de Latinoamérica como es la WGP. Se trata del primer sanjuanino que tendrá acción en este nivel y Gómez sueña con ser el comienzo de una gran trayectoria en el campo profesional.

Kevin reparte su día entre la panadería, entrenamiento de kick boxing y la puesta a punto en el gimnasio.

"Quiero ir y darlo todo, más allá de cuál sea el resultado final. Me quiero quedar con haber dejado todo en el ring durante los nueve minutos que durará el combate (son tres rounds de tres minutos cada uno). Confío que sea una puerta que se abra tanto para mí como para otros peleadores de San Juan que nos apasiona esto", remarcó Kevin, quien además de dedicarse full time a las piñas y las patadas, como él mismo describe, tiene un emprendimiento familiar a nivel panadería. Por eso el enorme sacrificio para coordinar entrenamientos, alimentación y trabajo. "Un día mío arranca a las 7 de la mañana y va terminando 0.30 luego del último entrenamiento. Y así todos los días desde hace un par de meses, salvo el domingo que se le da descanso un poco al cuerpo", reveló.

Gómez, que representa al "Club Pitbull Fighter" propiedad de Jesús Godoy de quien es primo, se inició en los deportes de combate con 12 años por recomendación escolar ya que era "muy inquieto". Así ingresó a un mundo que lo apasionó para siempre y hoy espera con ansias el combate que lo mete en las "grandes ligas". "Sé que no será algo fácil la pelea porque es un buen rival, pero daré todo en el ring para poder ganar y dejar una buena imagen", cerró.

"Pitbull Fighter", un club de primer nivel

Con una década de actividad, "Club Pitbull Fighter" tendrá en Kevin Gómez su representante en la WGP, dando un paso así muy grande como equipo.

A cargo de su fundador y propietario, Jesús Godoy, el club se encuentra en calle Lemos 771 (Sur), en Rawson, donde cada vez más son los aficionados que se suman. Ahí se brindan disciplinas como el propio kick boxing, jiu jitsu, no gi, boxeo y vale todo, todo bajo la supervisión de Godoy y un grupo de profesores de primer nivel, que en varios casos son peleadores profesionales en actividad. Además, "Pitbull Fighter" es la única filial en la provincia de "Picante FC" un club destacado a nivel nacional.

En el último tiempo, se hicieron reformas en el salón donde se brindan las clases, con la incorporación de un ring con las medidas reglamentarias. Para detalles respecto a los interesados en comenzar a practicar estos deportes comunicarse al 2645314216.