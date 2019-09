Firme. Carlos Izquierdoz, capitán de Boca, marca a Matías Suárez, quien ingresó en el complemento y poco pudo hacer.

El entrenador de Boca, Gustavo Alfaro, se refirió al planteo que hizo ayer en el Monumental. "River es un equipo rodado con cinco años de trabajo, con un pico alto de confianza. Boca está tomando su dimensión con trabajo. Nosotros renovamos cada 30 días el plazo fijo; antes fue con Paranaense, ahora con Liga , y con River. Mientras tratamos de consolidarnos con el equipo, de esa manera hay que ir incrementando la confianzas", afirmó.



Consultado sobre la suplencia de Carlos Tevez, destacó que "son decisiones tácticas. Uno ve un partido, lo analiza... Carlos es un muy buen jugador, está en un muy buen momento, pero con De Rossi en cancha el hecho de tener dos jugadores que no son veloces nos hubiese costado un poco más. Carlos había jugado los 90 minutos por la Copa en la semana y hay que dosificar cuestiones de energía. Había imaginado un partido de mucha intensidad y quería un equipo intenso, que desdoble de dinámica para sostener a River y que no te sometiera. Cuando River bajó su nivel de intensidad puse a jugadores como Bebelo, Villa y Carlitos para intentar sorprenderlo. Yo decido cosas, a veces salen, a veces no. Decidí no poner a Carlos con Paranaense o con Liga de Quito y no me dijeron nada".



Aprobó



En su primer superclásico, el árbitro Fernando Rapallini (41 años) tuvo un buen debut en el partido más importante del país. Condujo de cerca el partido, no se involucró mucho con los jugadores y lo supo llevar. Sus fallas: no expulsó a Hurtado en Boca por una plancha y a Pérez en River por un codazo.

Gastadas clásicas

De luto. Los hinchas de River soltaron miles de globos negros como una muestra irónica contra Boca por la final perdida en Madrid.