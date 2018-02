PERSEVERANTE. El mendocino Juan Carlos "Cotón" Reveco tratará de destronar esta noche a quien es considerado el campeón más sólido entre los que reinan en la categoría mosca. El match integra una megavelada de categorías chicas.

El escenario no podía ser mejor. En el Forum de Inglewood, California, el boxeador mendocino Juan Carlos Reveco (39-3-0, 19 KO) buscará arrebatarle la corona mundial mosca de la FIB (Federación Internacional de Boxeo) al filipino Donnie Nietes (40-1-4 y 22 KO), considerado el más sólido monarca de las divisiones chicas, quien hace 13 años que no pierde y lleva diez con la corona de los 50,8 kilogramos en su poder.



La pelea que abrirá la megavelada televisada a la Argentina por los canales de cable Space y TyC Sports (ver aparte)



entre el argentino, ex triple campeón ecuménico y el asiático les llega a ambos en la parte final de su carrera. Siempre los quisieron juntar, pero por distintas circunstancias no se dio.

"Tengo mucha fe. Nietes es un muy buen campeón. Pero yo estoy muy bien preparado", JUAN CARLOS REVECO - Retador al título mosca de la FIB

Reveco tiene 35 años y Nietes 36. Los dos han combatido contra los mejores exponentes. Ambos tienen un estilo parecido. Son boxeadores de buena línea técnica, cuyos envíos son más justos que potentes. El mendocino se siente más cómodo en la media y corta distancia, donde con su quirúrgico gancho zurdo al hígado ha definido varias de sus peleas. El filipino, ídolo de su país, un escalón por debajo de Manny Pacquiao, se mueve con destreza en la media y larga distancia, en la que con su derecha ha sabido sacar ventaja y terminar varios de sus combates.



Tienen experiencia de sobra por lo que el combate, de no haber una mano contundente que sea sentida por alguno de los dos, irá de menor a mayor. Reveco suele tomarse un par de rounds para ver como reaccionan sus rivales a su metralla la que va descargando paulatinamente. Nietes es un peleador pensante, acostumbrado a dominar tiempos y distancias con su izquierda en punta y la derecha profunda.



Reveco está acostumbrado a pelear con hombres más altos y de mayor alcance a quienes se les mete en la guardia con su trabajo de cintura y descarga abajo el gancho zurdo y arriba el voleo de derecha. Nietes no ha peleado con un rival como el mendocino. Está habituado a combatir con rivales que son aporreadores, que tratan de meter su mano sin preocuparse por lo que viene. Allí saca ventaja de su velocidad y mejor arsenal de envíos.



Haciendo la salvedad que un golpe bien dado puede terminar con cualquier análisis previo, los interrogantes son: ¿Cómo reaccionará Nietes cuando vea que lanza cuatro golpes y la mitad van al aire? ¿Podrá Reveco encontrar efectividad en su doble tarea, defensiva y de contraataque?

Triple campeón



La de hoy será la 18va pelea de Reveco por un título mundial. Fue dos veces campeón ecuménico de los minimoscas (2007 noqueó al tailandés y en Nethra Nasiprapa y en 2009 al vencer en Cozumel al mexicano Francisco Rosas). En mosca (50,8 kg) desde 2010, nocaut al venezolano Jean Piero Pérez; título que perdió en fallo cerrado con el japonés Kazuto Ioka, el 22 de abril de 2015.

Space y TyC televisan al Coton

Como se anticipó la pelea entre Reveco y Nietes integra una velada estelarizada por combates entre los mejores púgiles de categorías chicas, denominada "Superfly 2", cuyas imágenes llegarán a la Argentina por las señales de TyC Sports (transmite solo el match del argentino) y Space (emitirá en vivo toda la velada), en transmisiones que comenzarán a las 23.30.



En el legendario estadio con capacidad para 17 mil espectadores se enfrentarán asimismo el mexicano Carlos Cuadras (36-2-1, 27 KO) con el puertorriqueño McWilliams Arroyo (16-3, 14 KO) por una eliminatoria de la corona supermosca del Consejo Mundial de Boxeo y, encuadrados en esa misma categoría, en el pleito central el tailandés Sor Rungvisai (44-4, 40 KO, vencedor por la vía rápida del nicaragüense Ramón "Chocolatito" González) defenderá su cetro CMB versus el azteca Francisco "El Gallo" Estrada (36-2, 25 KO) un astuto y duro adversario.