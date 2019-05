Juntos. Richard Carapaz llega a la meta junto a Vicenzo Nibali. El ecuatoriano dejó atrás al favorito del Giro, Primoz Roglic.



El pedalista ecuatoriano Richard Carapaz (Movistar Team) que logró hacerse con la "maglia rosa" (la camiseta del líder de la carrera) el sábado 25 de mayo en la etapa 14 del Giro de Italia, ayer cruzó la meta de la "etapa reina", en una larga etapa que tuvo a la lluvia y la neblina como invitados no programados. Richard Carapaz no cruzó primero la meta de la etapa 16, pero hizo una carrera estratégica. Dejó atrás al favorito del Giro, el esloveno Primoz Roglic, y se mantuvo en el pelotón del tercer mejor tiempo de la general, el italiano Vincenzo Nibali.



Con esa táctica se quedó como líder imbatible, por tercera jornada consecutiva, de la clasificación general de una de las tres competencias de ciclismo más importantes del planeta.



El ecuatoriano estuvo siempre protegido por sus compañeros del Movistar Team que se ubicaron en el tercer pelotón a 1"10" respecto al grupo liderado por Primoz Roglic y Simon Yates. El italiano Giulio Ciccone se adjudicó la etapa 16 con un tiempo de 5h.36m.24s. En tanto que Richard Carapaz llegó en el sexto lugar de la etapa a 1" 41" del líder Ciccone. En la clasificación general del Giro de Italia, el ecuatoriano Richard Carapaz es el líder, segundo se ubicó Vincenzo Nibali (TBM) a 1"47"; tercero fue Primoz Roglic (TJV) a 2"09" y cuarto se ubicó el español Mikel Landa a 3"15" del ecuatoriano.



La etapa de ayer comprendió un trayecto de 226 km comprendida entre Lovere y Pone di Legno. La organización del Giro decidió trazar una ruta alternativa para este año. No hubo ascenso por el Gavia debido al alto riesgo de presentarse aludes. Pero se mantuvo el Mortirolo, nombrado por la organización como la "Cima Pantani".



Después del descenso en Monno, la carrera nuevamente subió en los últimos 15 km.



La etapa 17 del Giro de Italia se correrá hoy entre las localidades de Commezzadura y Anterselva/Antholz con un recorrido de 181 kilómetros.