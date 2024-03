El presidente de Boca y máximo ídolo del club, Juan Román Riquelme, rompió el silencio luego de la derrota del equipo de Diego Martínez ante Unión. El dirigente repasó todos los temas de la actualidad azul y oro: el nivel del equipo. El mandatario del elenco de la Ribera bancó al actual entrenador en este tiempo que lleva al frente del equipo y aseguró que por momentos le ha gustado lo que vio en el campo de juego. "Contra Sarmiento tendríamos que haber hecho más goles. Con River fue parejo, pero de local el equipo está bien. Es difícil para el técnico que es nuevo, no tiene mucho tiempo y los muchachos no son máquinas, es lógico que estén cansados", analizó.

Además, hizo especial hincapié en el acotado calendario en el que se está llevando a cabo la Copa de la Liga: "Cuando jugás mal te va a tocar perder. Pero en 40 días jugar nueve partidos es demasiado. Ganás dos partidos y escuchás que el equipo es una maravilla, pero si en una semana perdés dos dicen que está mal. Cuando tenés torneo largo, que es lo que pasa en todo el mundo, te da tiempo de trabajar".

> RIVER: Echeverri llevó calma

River le ganó 2-0 a Independiente Rivadavia por la novena fecha de la Copa de la Liga en la Zona A, pero los hinchas se fueron preocupados por Claudio Echeverri, quien dejó la cancha a los 28 minutos del segundo tiempo por un calambre, pero este jueves se encargó de llevar tranquilidad a Núñez. A través de su cuenta de Instagram, Echeverri subió dos historias con mensajes optimistas para traer paz en el Millonario. "Paciencia, todo va a llegar", decía el primero de ellos acompañado de una imagen suya en el precalentamiento. Y luego reposteó una publicación del club y sumó: "A seguir mejorando, vamos River". Lo cierto es que el Diablito salió por un calambre -no fue por un mareo como le ha ocurrido anteriormente- y no existe tal lesión que le impida llegar en óptimas condiciones para el clásico de este sábado contra Independiente desde las 19,15. Así el técnico Martín Demichelis sólo no podrá contar con dos jugadores: Ramiro Funes Mori y Gonzalo Martínez, ambos lesionados.