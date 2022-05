River empató 1-1 con el Fortaleza de Pablo Vojvoda, por la cuarta jornada del Grupo F de la Copa Libertadores y quedó muy cerca de acceder a los Octavos de final, algo que podría darse la próxima fecha.

El conjunto de Brasil sorprendió al Millonario antes de los cinco minutos a través del delantero argentino Silvio Romero, quien abrió el marcador con un toque sutil. No obstante, a los 14' Pochettino fue derribado en el área y Enzo Fernández cambió por gol el penal. De ahí en adelante, los dirigidos por Pablo Vojvoda tuvieron las más claras del primer tiempo, pero se toparon con un superlativo Franco Armani que sostuvo el 1-1 hasta el descanso.

Ya en el complemento, el encuentro se hizo más de ida y vuelta y River no sufrió tanto. A los 32', todo Fortaleza pidió penal por un derribo de Héctor Martínez sobre Renato Kayser, pero Esteban Ostojich no señaló la pena máxima. A raíz de esa jugada, Silvio Romero -quien ya había sido reemplazado- fue expulsado por excederse en el reclamo. Finalmente el marcador no se volvió a mover. Con este resultado, el Millonario no pudo sellar su clasificación, pero llegó a los 10 puntos y se aseguró terminar la jornada en la cima de su grupo.