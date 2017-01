Una formación alternativa de River perdió anoche ante la presión que ejerció Aldosivi y la peligrosidad de Nery Bandiera 3-1 el partido que por la Copa Ciudad de Mar del Plata se desarrolló en el Estadio José María Minella. Así, la Banda suma tres amistosos en el año y aún no ganó con dos caídas y un empate.



A media semana de tener que afrontar el primer Superclásico de 2017, Marcelo Gallardo reservó a los titulares y Aldosivi supo sacar provecho de esa ventaja, porque se valió de la presión alta para generar el error del adversario y porque el inquietante Bandiera alcanzó un rendimiento altísimo, al que coronó al aportar el último gol de la noche.



River ganó el parcial por una conquista de Gonzalo Montiel, a los 25 minutos, al recoger el rebote que dio Matías Vega, tras un tiro libre que ejecutó el uruguayo Rodrigo Mora por encima de la barrera.



En esa etapa inicial la experiencia de Mora, capitán de los de Núñez en la ocasión, fue valiosa, no sólo por la calidad con que se hizo cargo de ese tiro libre que causó el 1-0. Cuando tuvo que aportar seguridad en ese segmento también fue importante otro de los experimentados de la formación visitante, el arquero Enrique Bologna. Ya por entonces Bandiera fue factor de preocupación para la joven retaguardia riverplatense.



Pero la segunda parte le correspondió a los marplatenses desde el nacimiento, dado que, a los 2 minutos, niveló Antonio Medina. La presión del Tiburón fue un problema sin solución para River, porque en ningún momento logró tener la pelota con comodidad y eso se debió a que no le concedieron espacios como para salir con el balón controlado.



Además, Bandiera en ese capítulo ya fue imparable y como consecuencia de esas virtudes, colectiva e individual, sumó los dos goles que le dieron la victoria y la Copa Ciudad de Mar del Plata. Ismael Quílez anotó el 2-1 a los 7 minutos y Bandiera consolidó la superioridad a los 29.



En la segunda etapa, hubo dos expulsados, uno por bando, el riverplatense Iván Rossi, a los 33, y el anfitrión Damián Ledesma, a los 43. Gallardo tratará de borrar esta mala noche el sábado en el Superclásico, cuando recurra a su equipo de gala.

Se sumará Auzqui

El delantero Carlos Auzqui (foto) tiene destino en River y se convertiría en el primer refuerzo del plantel millonario a cambio de 2,7 millones de dólares y la cesión de Augusto Solari, quien de esta forma seguirá en Estudiantes de La Plata.



“A última hora de ayer (por el martes) hubo una comunicación del presidente de River D’Onofrio, con nuestro presidente (Juan Sebastián Verón) y se comenzó a negociar. Veremos en la semana si podemos avanzar”, admitió el secretario técnico de Estudiantes, Agustín Alayes.



Aseguró Alayes que Estudiantes quiere “contar con Augusto y en algún punto se juntan las negociaciones. La relación entre lod clubes es muy buena y la predisposición está”, reconoció.