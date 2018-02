Sumó un punto. Rodrigo Mora festeja su gol, en el descuento ante los mendocinos. Mora había marcado por última vez el 16 de abril pasado, en una victoria ante Tigre 2 a 0. River, en tanto, sólo ganó dos de los últimos 13 partidos.

En un partido marcado por los errores del árbitro que perjudicaron a River Plate, el Millo remontó anoche una desventaja de dos goles e igualó con Godoy Cruz de Mendoza 2 a 2, por la 16ta fecha de la Superliga Argentina de fútbol. Juan Garro y Santiago García adelantaron a Godoy Cruz y River igualó con goles de Rodrigo Mora y Lucas Pratto.



El partido se jugó en el estadio Monumental del barrio porteño de Núñez y fue arbitrado por Jorge Baliño, de muy mal desempeño y centro de las críticas. Comenzó mejor River, con tenencia y profundidad, y a los 7m. el uruguayo Nicolás De La Cruz estrelló un remate en el palo derecho del arco de Leonardo Burián, y poco después Pratto fue derribado en el área y Baliño ignoró la falta. Y en el primer avance del rival llegó la apertura del marcador, luego de que Gonzalo Montiel perdiera la pelota con García, quien habilitó a Juan Garro para definir ante la salida de Franco Armani.



River tuvo el manejo del balón pero Godoy Cruz estuvo bien abroquelado y le impidió penetrar, y además lo complicó varias veces de contragolpe. Como a los 24m., cuando Martínez Quarta perdió en la salida con Garro, quien cedió a García en clara posición adelantada y que Baliño no sancionó, y el uruguayo definió "de pique" ante la salida de Armani.



En medio de la confusión, River pudo llegar al descuento, tras un taco fantástico de Pratto para la entrada de Mora por el medio del área y la definición suave al palo izquierdo del arco de Leonardo Burián. A partir de ahí River se instaló en campo contrario y lo tuvo otra vez con Mora, que no pudo parar bien la pelota para definir ante el arquero.



En el complemento River volvió a tener el control de la pelota y con el ingreso de Camilo Mayada por el dubitativo Montiel buscó tener mayor proyección por derecha, aunque paradójicamente el empate llegó por el otro sector, tras un pase de De la Cruz hacia atrás para la entrada de Pratto, que con un zurdazo venció la resistencia de Burián. Insistió el local por las bandas ante un Godoy Cruz que sintió el impacto y que recién al promediar la etapa pudo salir del asedio con algún contragolpe, como un remate de Fabricio Angileri que se fue cerca del palo derecho del arco de Armani. En los últimos diez minutos se animó el "Tomba" y emparejó algo el juego, aunque fue River el que dio la sensación de una mayor insistencia y que lo tuvo en el final con un cabezazo de Jonatan Maidana que se fue sobre el travesaño.

El Muñe, sin filtros



El entrenador de River Plate, Marcelo Gallardo, consideró "creer que no hay nada raro" por el polémico arbitraje de Jorge Baliño. "No voy a hacer análisis futbolístico, todo el mundo vio los horrores que pasaron en el partido y quiero creer que no hay nada raro", dijo Gallardo.



"La sensación que me llevo es felicitar a mis jugadores por el esfuerzo porque haberlo empatado es como haber ganado por muchos goles, porque era un partido para perder por muchos goles por cómo estaban las cosas". "Vine a la conferencia por respeto a ustedes pero estaba muy caliente, después me calmé y acá estoy dando la cara", concluyó.

Las claves

Baliño, en la mira Penal a Pratto

Sobre los 16 minutos del primer tiempo, Pratto se metía al área con riesgo de gol y fue entonces que Abecasis se lo llevó puesto desde atrás. El plantel de River protestó, pero para el árbitro no pasó absolutamente nada.

Gol en off side

A los 24" del primer tiempo, Santiago García había quedado adelantado tras un pase en profundidad. Pero el línea no lo vio, García encaró y marcó el 2-0 para Godoy Cruz. Pese a que fue off side, el árbitro lo convalidó.

Mala interpretación

A los 36’ del complemento, Maidana tocó la pelota hacia afuera, como para seguir el juego; Armani tomó la pelota y Baliño malinterpretó que fue pase al arquero. Hubo indirecto en el área para el Tomba, que se fue desviado.