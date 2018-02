River, que atraviesa una crisis futbolística, debutará hoy en la Copa Libertadores de América contra Flamengo de Brasil, en Río de Janeiro, en un encuentro válido por el Grupo 4 de la edición 2018. Flamengo y River jugarán desde las 21.45 en el estadio de Botafogo, a puertas cerradas, con el arbitraje del peruano Michael Espinoza y televisación a cargo de Fox Sports.



El equipo de Marcelo Gallardo atraviesa por un mal momento que se evidencia en la Superliga, donde viene de perder como visitante ante Vélez por la fecha 17, reúne 19 unidades y está muy lejos, a 24 puntos, del líder Boca (43), con el riesgo de no clasificarse a las copas internacionales de la próxima temporada.



River buscará revertir esa situación en la Libertadores, el certamen que ganó en 2015 de la mano de Gallardo, aunque no tendrá un debut sencillo y el "Muñeco" Gallardo sigue sin encontrar el equipo.



Para el encuentro de hoy, Gallardo no podrá contar con Gonzalo "Pity" Martínez ni con Ariel Rojas, ambos lesionados, y tampoco con Ignacio Fernández, aunque "Nacho" no venía jugando de titular, quien debe cumplir su suspensión tras haber sido expulsado en la pasada edición de la Libertadores ante Lanús en semifinales.



Flamengo, que también llega a este debut copero tras una derrota, ya que (con suplentes) perdió 4-0 el clásico ante Fluminense por el Campeonato Carioca, no contará con el apoyo del público. La Conmebol impuso una sanción al club brasileño (dos partidos a puertas cerradas y 300.000 dólares de multa) por los disturbios que sus hinchas hicieron en el estadio Maracaná durante la final de la Copa Sudamericana que "Fla" perdió contra Independiente en 2017.



En River, que viene cambiando de equipo cada fin de semana, parecen tener su lugar asegurado el arquero Franco Armani, el defensor Jonatan Maidana, los volantes Leonardo Ponzio y Enzo Pérez, pero el resto no está definido.

Pidieron suspender la Supercopa Argentina

La Asociación Civil Salvemos al Fútbol (SAF) presentó ayer una acción autosatisfactiva -similar a una medida cautelar- para que la Justicia disponga la suspensión de la final de la Supercopa Argentina entre Boca y River, que se jugará el 14 de marzo en Mendoza, para evitar acciones de violencia.



El escrito fue presentado en el Juzgado en lo Civil N´1 de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, a cargo del doctor Gustavo Caramelo Díaz. SAF solicitó que "se le ordene a la AFA y a distintos organismos nacionales y provinciales, dentro de este mismo proceso, el cumplimiento de mínimas medidas de seguridad y prevención, además de razonables, que al menos intenten garantizar un encuentro deportivo en paz y, mitigar la violencia que se preanuncia sin retorno".