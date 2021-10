Es uno de los pocos "pagaré" que tiene que levantar este River de Marcelo Gallardo. Se trata de ponerle fin a la sequía de triunfos que tiene la Banda jugando en el Monumental ante Boca, por torneos domésticos. Es que desde el 16 de noviembre de 2010 con el tanto de un-xeneize como Jonatan Maidana, para ese 1-0 del Millonario, no hay festejos locales por certámenes domésticos. Esa noche, el cabezazo de Jony determinó la renuncia del lado de los "primos" del técnico, Claudio Borghi. Esa sería una de las últimas alegrías para River, pues al año siguiente perdería la categoría justamente bajo el mando de Juan José López.

En este interín de once años se disputaron ocho partidos (cuatro empates y la misma cantidad de triunfos visitantes) tanto de los que eran los Clausura, Apertura, más la Superliga.

Sin dudas, una rareza teniendo en cuenta que en estos últimos años, el club de Núñez fue el claro dominador de la escena no solo nacional sino internacional, incluyendo varios mano a mano ante Boca donde lo eliminó.

Mañana se disputará un superclásico en el Antonio Vespucio Liberti luego de casi dos años exactos: la anterior ocasión fue el 1 de octubre del 2019, por la semifinal de ida de la Copa Libertadores. Aquella noche y solo con hinchas locales (como ocurrirá mañana aunque con un menor aforo), los dirigidos por el Muñeco sacaron más de medio boleto a la final al imponerse por 2 a 0. Rafael Santos Borré de penal (sancionado por una infracción del sanjuanino Emmanuel Mas) e Ignacio Fernández anotaron los tantos.

Más atrás en el tiempo, y siempre en Núñez, está el pobre 0-0 por la Superliga un mes antes del duelo por la Libertadores.

En 2018 no hubo superclásicos en el Monumental. En el 2017, el 5 de noviembre, hubo alegría xeneize por 2-1 por la Superliga con los alaridos de Edwin Cardona y Nahitan Nández. Igualó de forma transitoria Leonardo Ponzio.

Mientras que en el 2016, se disputaron dos choques: el 11 de diciembre, celebró Boca con aquel 4-2 que decantó en la célebre frase de Carlos Tevez de que "volvió todo a la normalidad". En marzo de ese año, otro olvidable empate sin tantos.

Sincero. Marcelo habló de sus sensaciones ante Boca.

El privilegio de Gallardo

Marcelo Gallardo, DT de River, brindó su habitual conferencia de prensa de los viernes y habló de la importancia de un superclásico. "Para mí, jugar un partido así es un hecho extraordinario. Haber nacido en este club y tener desde muy chico este tipo de enfrentamientos me hacen sentirlo de una manera especial. Y eso para mí es un privilegio", destacó el Muñeco y agregó "quiero disfrutarlo más allá de la gran exigencia que lo que se vive y que te hace sentir el entorno. Tiene un condimento que no se vive en ningún otro partido, siempre prefería jugarlo antes que prepararlo como técnico".

Sobre la chance de un triunfo, afirmó que "nos haría poner de candidatos. Es muy temprano para hablar de definiciones del campeonato, aunque sí nos marcaría que vamos por el camino indicado".

Consultado sobre los rumores de un interés por contratarlo del Barcelona español, puntualizó que "estoy muy enfocado en el partido del domingo. Y ya todos saben que mi pensamiento y me decisión es cumplir el contrato hasta diciembre. Y no tengo motivos para distraerme por pensamientos ajenos. Estoy enfocado en lo mismo, tengo ese compromiso. Qué sentido tiene decir si me contactaron o no".



BOCA

Va definiendo la formación

El entrenador de Boca, Sebastián Battaglia, realizó ayer una nueva prueba táctica y despejó alguna dudas de cara al once inicial para el superclásico. La probable formación sería con: Rossi; Advíncula, Izquierdoz, Rojo, Fabra; González, Campuzano, Almendra; Cardona; Pavón, Orsini. A su vez, entre los convocados regresa el lateral Marcelo Weigandt. Mientras que sigue ausente el colombiano Sebastián Villa.