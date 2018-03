No levanta. El Millonario lleva cuatro partidos consecutivos sin ganar y no parece encontrar el rumbo. Ayer le faltó carácter para derrotar a un Chacarita que está en zona de descenso.

River parece no encontrar la brújula para caminar por la dirección correcta hacia el buen funcionamiento. En otra actuación que no convenció, apenas empató 1-1 con el comprometido Chacarita Juniors, en el estadio Monumental, por la 18va fecha de la Superliga.



Ignacio Scocco anotó de penal el gol "Millonario" en el capítulo inicial, pero enseguida el "Funebrero" igualó con Nahuel Menéndez, dejando en claro los problemas que se mantienen en la defensa riverplatense.



Lejísimo de los primeros puestos y del ingreso a las copas internacionales de 2019, a River sólo le queda enfocar sus cañones en la Supercopa Argentina del 14 de marzo ante Boca y los hinchas gritaron en el final para pedir que se le gane al archirrival.



Para Chacarita el punto se tiñó de oro por la delicada situación que atraviesa en la lucha por la permanencia.



River fue claramente superior a Chacarita en el primer tiempo, controló la pelota y llegó permanentemente al área defendida por Pedro Fernández, pero le faltó justeza en el último pase.



De tanto insistir, River encontró la ventaja por un penal y en una infracción que Hernán Petryk le cometió a De la Cruz. Scocco se hizo cargo y anotó el 1-0.



Chacarita intentó tomar en inferioridad numérica a River con contragolpes y lo consiguió con éxito en el primer minuto adicional. La dupla central millonaria no pudo despejar un taco de Petryk y Menéndez sacó un fuerte disparo para el 1-1.



El "Funebrero" tuvo un buen arranque en el complemento pero después fue un monólogo de River aunque dejando una clara falta de juego y equilibrio en sus líneas.



Pratto se lamentó



El delantero de River Lucas Pratto lamentó que el equipo no pudo mantener la ventaja ante Chacarita. "Estamos en ese momento donde sacamos ventaja, somos superiores y nos empatan en la última", analizó.