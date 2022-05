Los dos llegaban con ciertas dudas para la clasificación a los cuartos de final de la Copa de la Liga Profesional, pero en éste última fecha que pasó no dejaron dudas. Tanto River Plate como Boca Juniors ganaron en forma convincente y se metieron en la siguiente instancia del fútbol de AFA.

Fue un sábado positivo para los dos grandes del fútbol argentino. Los Xeneizes tenían un panorama más seguro. Es que de haber perdido ante Barracas Central podrían haber quedado cuartos en su sección pero hicieron bien los deberes y ahora quedaron más aliviados.

Y eso no es poco pensando que también están en el gran objetivo que es clasificar en la Copa Libertadores. Esta semana tienen un partido bravo en la altura de Bolivia ya que tienen que visitar al Always Ready. Una nueva derrota de visitante (ya perdió en esa condición ante el Deportivo Cali de Colombia y Corinthians de Brasil) los dejará desacomodados pensando en esa clasificación, aunque todavía le quedarán dos partidos jugando como local (frente a los brasileños y ante los colombianos). Eso sí, con la obligación de ganar ambos para tener chances. Y el plus en negativo para el equipo de Battaglia es tener permanentemente lesionados y al margen los suspendidos por aquel hecho bochornoso del año pasado ante Mineiro de Brasil.

El caso River es distinto. Es que también se ubica segundo, aunque ese puesto podría variar, aunque con pocas chances. Por un lado, podría quedar marginado al tercer peldaño aunque para que eso pase debería perder ante Platense y los rosarinos golear a Gimnasia y Esgrima. Pero también el Millonario podría terminar primero en su Zona. para que eso pase debería ganarle a Platense y a su vez Racing perder ante San Lorenzo. Si eso pasa, el equipo de gallardo igualaría en puntos a la Academia y lo superaría en diferencia de goles.

El último escenario en cuanto a clasificación a cuartos de final se refiere es los lugares que restan. Clasificados ya Racing Club y River Plate (por la Zona 1) y Estudiantes, Boca Juniors, Tigre y Aldosivi (por la Zona 2) aún quedan otras dos plazas vacantes, ambas pertenecientes a la Zona 1. Los candidatos a meterse son Argentinos, Gimnasia y Esgrima y Sarmiento. Pero aún Defensa y justicia y Banfield tienen sus chances.

En un caso muy particular, Gimnasia recibe en La Plata a Newell"s. De ganar el Lobo, complicaría sobre manera a los rosarinos porque no sólo Gimnasia lo pasará en puntos sino que también pueden hacerlo Argentinos y Sarmiento. Pero si este triplete (Argentinos, Gimnasia y Sarmiento) pierde en sus respectivos partidos los que tienen chances de meterse son Defensa y Justicia y Banfield.

La situación recién se aclarará tras los partidos del fin de semana (todos los partidos van el domingo). Cada uno de los candidatos tiene sus sueños y esperanzas...

Los cruces

Por el momento, los cruces por los cuartos de final son: Racing-Aldosivi, River-Tigre, Newell"s-Boca y Argentinos-Estudiantes. De acuerdo a los puntos, es casi imposible que River y Boca se enfrenten en cuartos dado que ambos son segundos. Boca tiene asegurado el puesto. A River lo podría alcanzar Newell"s pero los rosarinos tendrían que ganar por goleada y el Millo perder. River además podría ser 1ro. pero si gana y pierde Racing.



GALLARDO, DT DE RIVER

"Cuando el equipo tiene que plantar bandera, lo hace"



Marcelo Gallardo valoró la aplastante goleada de River ante Sarmiento como visitante por 7-0 que le dio la clasificación a los cuartos de final de la Copa LPF. "Cuando el equipo tiene que plantar bandera, lo hace", afirmó el director técnico en la conferencia de prensa que brindó luego del encuentro.

El Muñeco, que también hacía referencia a la victoria sobre Colo Colo por la Copa Libertadores, destacó que "se jugó un gran fútbol". Además, agregó: "Estamos bien posicionados para lo que queda. Debemos aferrarnos a esto y seguir. Hubo mucha seriedad de principio a fin. Había que mostrar credenciales".

Con respecto a la racha que Julián Álvarez rompió con sus tres tantos, Gallardo fue contundente. "No había que entrar en exageraciones. El problema estaba en el afuera, con lo que se decía. Es un jugador muy importante para el equipo y el gol le va a dar confianza", manifestó.

En base a la cantidad de gente que su rival sumaba dentro del área, el director técnico del Millonario deslizó que "eso hizo que no se tiraran tantas pelotas adentro". En tanto, cerró: "Tuvimos paciencia para moverla y encontramos disparos para romper ese cerrojo que ellos propusieron".

BATTAGLIA, DT DE BOCA

Destacado:"De locales, tenemos que hacernos fuertes y respetar"

Sebastián Battaglia valoró la victoria de Boca frente a Barracas Central por 2-0, en la Bombonera, que le dio la clasificación a los cuartos de final en la Copa LPF. "Volvimos a ganar en nuestra cancha, donde tenemos que ser fuertes y hacernos respetar", afirmó en conferencia de prensa. El director técnico del Xeneize remarcó la importancia de aprovechar la localía y destacó que "es algo que de a poco se va a construir". Además, sobre los aspectos positivos que mostró el equipo en medio de las críticas, agregó: "Tenemos que mantener por más tiempo las cosas buenas que se hacen". Con respecto a los aplausos que recibió de los hinchas, Battaglia fue contundente. "Le agradezco el apoyo a la gente. La entendemos en su apuro por ganar y ver un mejor funcionamiento. Es la misma preocupación que tenemos nosotros y para eso trabajamos", manifestó.

El volante de Boca, Diego González sufrió la rotura de los meniscos de su rodilla izquierda y deberá ser operado, lo que lo dejará fuera de las canchas por un poco más de un mes. El mediocampista ingresó desde el banco de suplentes en la victoria de Boca como local sobre Barracas.