Equipo. Miguel Rodríguez junto a integrantes de su lista como Daniel Garay, Julio Martín y Raúl Sánchez apuestan a tener el voto de los socios de Desamparados en la asamblea de mañana.

Se vienen momentos decisivos para Sportivo Desamparados y a menos de 48 horas de la realización de la asamblea ordinaria que renovará autoridades, la Agrupación 10 de Septiembre decidió ir por la presidencia puyutana personificando su propuesta en un expresidente del club como Miguel Rodríguez, quien identificado desde siempre con sangre puyutana, apela a la recuperación de la identidad de Desamparados como su estandarte electoral. Acompañado por nombres de trayectoria en Sportivo como Raúl Sánchez (candidato a vice), Julio Martín (tesorero), Alfredo Lucero (secretario) más Daniel Garay, Ricardo Sirena y Jorge Riveros, por mencionar a algunos candidatos a vocal que ya tienen trayectoria dentro de la vida institucional.



Miguel Rodríguez sabe que no es sencillo convencer a los socios pero insiste en la identidad que implica ser de Desamparados: "Los sentimientos por el club se llevan en la sangre y desde nuestra agrupación siempre estuvimos cerca del club en todo. Incluso con aportes económicos en momentos decisivos de este último ciclo. Nunca nos separaríamos de Sportivo porque lo llevamos en la piel y sabemos que su gente necesita volver a identificarse con esos colores", dijo.



"Tenemos proyectado un plan que apuesta a recuperar la formación de jugadores apuntando a tener un equipo con jugadores nacidos en nuestra cantera pero no nos quedamos en la retórica de decirlo nada más, también apuntamos a la inversión económica en Escuela e Inferiores, en potenciar la primera local y ofrecerlo como base para saltar a los planteles profesionales. Desamparados siempre fue formador y eso hay que recuperarlo", agregó.



Formar futbolistas no es sencillo y la contra de Sportivo ha sido su falta de espacio físico y Rodríguez sabe de lo que se trata.



"Estamos detrás de la cesión de los terrenos de atrás del club y otro predio en Rivadavia pero eso es a futuro y en el caso de llegar a la presidencia, tenemos ya a disposición un predio de 5 hectáreas en Médano de Oro donde se concentrará toda la actividad formativa".



Entrando en el terreno de las obras, Rodríguez junto a su grupo de trabajo tienen todo estudiado: "Terminar los camarines es prioritario porque para jugar en otra categoría hay que ofrecer instalaciones acordes. Además, en la iluminación solo habría que terminar el sector de cabinas donde hay materiales ya adquiridos y proyecto elaborado, pero además está el sueño de adquirir los lotes que dan a Avenida Libertador San Martín para que el club tenga acceso por esa calle. Hay que gestionar y conseguirlo".



Por último, apuntando a los socios quienes son los que decidirán, Rodríguez fue abarcativo en un plan que incluye una amnistía y la captación con otra metodología: "Hoy tenemos un padrón flaco con menos de 400 socios y hay mucha gente que se atrasó años en su cuota. A ellos habría que recuperarlos con una amnistía elástica que considere cada situación, pero además instrumentaremos otras variantes para asociarse que no impliquen una cuota total. Hay que modernizar este tema para poder tener gente. El objetivo es triplicar la masa societaria como punto de partida para lo que queremos de este nuevo Desamparados".



Mañana, asamblea



Mañana viernes se realizará la asamblea general ordinaria. El primer llamado será a las 20.30 y el segundo a las 21.30, con el orden del día: firmas de las actas; balances generales de los años 2015, 2016, 2017; elección de autoridades y Comisión Revisora de Cuentas.