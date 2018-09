Trabajo. El plantel sanjuanino se metió ya en el partido contra Atlético con un solo turno.

El comienzo de la temporada se suponía difícil para San Martín por necesidades, fixture y rivales pero las lesiones terminaron siendo un plus porque desde que comenzó la Superliga, en el Verdinegro sobran novedades en los partes médicos. Ahora, el defensor Juan Gabriel Rodríguez se convirtió en la mala nueva en Concepción después de que se confirmara la fractura del dedo índice de su mano derecha por lo que será intervenido quirúrgicamente en los próximos días, siendo baja por lo menos 35 días, abriendo una plaza más que importante en la zaga donde había consolidado su presencia en dupla con Facundo Erpen. La lesión del mendocino Rodríguez no hizo más que alargar la lista de la enfermería que comenzó en la primera fecha nomás con el desgarro de Gonzalo Prósperi que recién pudo volver ante River Plate el pasado sábado, pero en ese debut en Córdoba, Rodríguez terminó tocado y eso lo sacó del equipo ante Patronato de Paraná por la segunda fecha en San Juan. Erpen debutó en esa jornada en su reemplazo. Pero el rosario de molestias físicas no quedó ahí porque tras el triunfo ante Patronato, San Martín se quedó sin Alex Silva que reemplazaba a Prósperi en el lateral derecho, abriéndole la puerta a la titularidad de Jonatan Goitía que jugaría ante Tigre y también frente a Huracán en ese sector. Además, en el costado izquierdo de la defensa, el otro uruguayo Gianni Rodríguez también terminaría mal contra Patronato y desde esa segunda fecha dejó el equipo para recuperarse, dejándole la plaza a Federico Milo quien respondió en su debut contra Tigre y nunca más salió de la formación.



Sin Juan Gabriel Rodríguez, quien estará afuera al menos entre 30 a 35 días, se abrió la vacante en la zaga central y los candidatos que se anotan con Arian Pucheta quien ya hizo dupla con Erpen ante Patronato y más atrás la opción de Francisco Álvarez, quien en algún momento estuvo en consideración para el técnico Coyette e incluso ingresó como suplente en la segunda fecha. Rodríguez había impresionado más que bien desde su debut. Llegó precedido de muy buenos antecedentes desde Almagro, donde hizo una enorme temporada en el Tricolor en la Primera B Metropolitana. Una baja más que importante.

Afuera. Juan Gabriel Rodríguez se había consolidado como uno de los zagueros de San Martín pero ahora una lesión lo sacó del equipo por un tiempo considerable.

Dirige Echenique

El árbitro Fernando Echenique será el juez del partido de este próximo domingo a las 13.15 entre San Martín y Atlético Tucumán en el Hilario Sánchez, por la fecha 6 de la Superliga de AFA. Echenique tendrá como colaboradores a Lucas Germanotta como asistente 1 y a Leandro Nuñez como asistente 2.

En busca de la recuperación

En lo futbolístico y ya consumada la lesión de Rodríguez, en el cuerpo técnico de San Martín siguen con el plan de trabajo apuntando a la recuperación tras dos caídas consecutivas en la Superliga. Sabiendo que Hernán Da Campo será baja por su expulsión en el Monumental, Coyette hoy dispuso doble turno para ir acelerando los tiempos y empezar a dar pistas de su probable formación. La necesidad de ganar, de volver a hacerse fuerte en Concepción es vital para este momento de San Martín. Mañana volverán a entrenar en un solo turno, repitiendo lo mismo el viernes para cerrar la preparación con la última práctica del sábado.