Rosario Central goleó esta noche por 3-0 a Arsenal en un encuentro jugado en el estadio Julio Humberto Grondona, de Sarandí, válido por la décima jornada de la Liga Profesional de Fútbol (LPF).



Los goles del "Canalla" fueron anotados por el arquero Gaspar Servio, de penal, a los 15 y 23 minutos, mientras que Alejo Veliz convirtió el tercero a los 34, todos durante la primera etapa.



A raíz de la victoria, los rosarinos llegaron a los 14 puntos y quedaron en el 13er. puesto , mientras que Arsenal se mantiene con 12 y en el 19no. lugar.



Los dos equipos salieron a jugar el partido con la tranquilidad de estar transitando por un presente exitoso: Arsenal venía de ocho partidos sin perder, mientras que Central llegaba envalentonado por la victoria en el clásico ante Newells Old Boys.



Sin embargo, con el correr de los minutos, los dirigidos por el entrenador Carlos Tevez comenzaron a manejar la pelota y se hicieron dueños absolutos del mediocampo.



Dos jugados que fueron revisadas por el VAR terminaron en penales para el "Canalla" que se cambiaron por goles del arquero Gaspar Servio para darle justicia por lo que había mostrado hasta ese momento el conjunto rosarino.



Los dos goles a su favor le permitieron a Central continuar con la presión en todos los sectores del campo y, además ser criterioso al momento de realizar los pases entre compañeros.



Arsenal, por su parte, no tuvo ideas, estuvo lejos de jugarle de igual a igual a su rival y no supo qué hacer desde lo futbolístico para intentar revertir el resultado adverso.



La efectividad y contundencia de los rosarinos lo llevaron a anotar otro tanto tras un remate espectacular de Alejo Veliz, la figura de su equipo, a los 34 minutos.



De cara al final de la primera etapa, Central volvió a generar otra chance clara -nuevamente Veliz- ante la pasividad del conjunto de Sarandí.



Los tres goles a su favor le dieron a los rosarinos la chance de salir a jugar la segunda etapa con mayor tranquilidad y, al igual que en los primeros 45 minutos, con un correcto manejo de la pelota.



El técnico Leonardo Madelón, en tanto, puso en cancha a Alexander Díaz en reemplazo de Braian RIvero con la idea de empezar a manejar la pelota, algo que consiguió, pero sin ser vertical.



La visita no se desesperó, aguantó en su campo, manejó los espacios y no salió a buscar el cuarto tanto, a pesar del hombre de más.



Los futbolistas del conjunto del "Viaducto" se hicieron dueños de la pelota, con un buen trabajo de Facundo Kruspzky, mostraron su vergüenza deportiva para intentar anotarse en el marcador, aunque no lograron ser efectivos.



En la próxima jornada (11ma.) Rosario Central recibirá a Central Córdoba, mientras que Arsenal visitará a Defensa y Justicia.