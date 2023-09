Rubén César Daray. Ex piloto del automovilismo argentino. Hoy por hoy un especialista en seguridad vial. Toda una eminencia en el tema que da gusto escuchar. A los 72 años Rubén sigue deleitando con sus charlas. Esas que van dirigidas al común de la gente. A los que transitan las rutas argentinas y las que deben saber y conocer muchos detalles importantes a tener en cuenta para evitar dolores de cabeza.

Daray se presentará hoy, desde las 19, en el Centro de Convenciones "Guillermo Barrena Guzmán". La sala que está ubicada en las intersección de calles Las Heras y 25 de Mayo, frente al populoso club de básquetbol Inca Huasi. La charla estará dirigida no sólo a los que manejan sino a toda la familia, porque cada uno de los detalles a tener en cuenta incluyen a todos quienes son potenciales pasajeros de un automóvil. El objetivo es tratar de evitar accidentes y estar preparados para enfrentarlos en caso que sucedan.

"Sinceramente, no tenemos dominio del auto. Y cuando digo no tenemos quiero incluirme. Voy a dar una explicación: cuando vos y yo sacamos la licencia para manejar, en ningún momento nos enseñaron a frenar un auto de 60 a 0, de 90 a 0 o en piso mojado. Por tanto, te dieron una licencia sabiendo algunas cosas. Pero si no tenés idea de cómo se frena un auto de 60 a 0, son sensaciones que no sentiste nunca y que quizás saliste a la ruta y te toca vivirlas" explicó recientemente Rubén Daray en una de sus charlas. Y agregó: "A eso agregale que a ese auto que manejaste todo el año ahora le cargaste a toda tu familia y el equipaje, y entonces pesa un 30 o 40% más. Y frena, acelera o dobla un 30 o 40% menos". En la presentación gráfica de la charla expresa una bajada "conocer y respetar las leyes de tránsito es una manera inteligente de conducirse en la vida", ese es el tema.