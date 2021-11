Los coletazos por la decisión de Juan Román Riquelme de bajar a los jugadores de Boca del micro para hablar en el vestuario continúan. Ahora, el último en sumarse fue Oscar Ruggeri, quien fulminó al vicepresidente del Xeneize: "Se cree dueño del club".

"Riquelme como jugador, allá arriba. Como persona, te defrauda a cada paso. Gracias a dios no fuimos compañeros con Riquelme. Tener un compañero así, no", comenzó a analizar el exjugador."Yo no me hubiera bajado, es una vergüenza lo que hizo. Nunca vi una cosa así. Y dicen que es inteligente... Inteligente es (Enzo) Francescoli. ¿Lo escuchaste hablar a Francescoli? Y mirá que no está casado, no está en el club porque se le ocurrió. Dijo "el técnico es Gallardo" y listo. Eso es ser inteligente. No simulen más que el club está por encima de todo. Estos pibes se creen que son los dueños del club", amplió con dureza el campeón del mundo con la Selección Argentina en 1986 y exjugador del Xeneize.

Para Ruggeri, la decisión de Riquelme estuvo totalmente mal y se podría haber resuelto de otra manera: "Si querés hablar, cuando termina el partido los tenés que esperar en el vestuario. Verlo ahí parado es lo más fuerte que podía hacer. Con lo grande que fue Riquelme en Boca, ¿necesita hacer ésto?".

Asimismo, castigó a Sebastián Battaglia, actual entrenador del club, por no haber defendido a sus jugadores: "A mi el técnico me tiene que respaldar en estas situaciones con los dirigentes. Si veo algo así, después mato por este tipo. Como hacía (Carlos) Bilardo con nosotros, que nos querían echar a todos".

Sobre la situación de que Riquelme hiciera bajar a los jugadores del micro y reunirlos en el vestuario, Battaglia señaló que "Román es una autoridad del club y decidió en ese momento que era importante dar su apoyo. Tomó la decisión y lo respetamos pero no fue una charla negativa. Debemos estar mas fuertes que nunca como grupo para el partido que viene".

En cuanto al nivel del equipo que dirige, el entrenador dijo: "tuvimos mejores partidos que otros. Buscamos regularidad y no tener altibajos de un partido al otro. Como grupo estamos bien, pensando en positivo y el miércoles queremos hacer un buen partido para poder pasar. Nosotros estábamos lejos de la clasificación para las Copas y ahora estamos cerca de lograrla. Antes de Vélez (derrota del "xeneize" por 2-0) el equipo venía jugando bien y levantando el nivel de juego".

Izquierdoz salió a aclarar

El entrenador Sebastián Battaglia y el capitán Carlos Izquierdoz pidieron hablar con los medios que estaban en el predio de Ezeiza para desmentir rumores sobre la reunión entre Juan Román Riquelme y los futbolistas de Boca Juniors el sábado pasado. "Escuchamos que hubo gritos en la reunión con Román el otro día. No entiendo por qué esa necesidad de mentir, de hacerle creer a la gente cosas que no son. Sabemos todos los que es el "mundo Boca", por eso estamos nosotros acá, para aclararlas. La verdad es que hay cosas que nos producen risas", dijo el "Cali" Izquierdoz.

"Román en el vestuario nos dijo que teníamos que recuperarnos de lo que pasó, que tenemos un partido importante y que tiene una total confianza en nosotros. Fueron palabras de apoyo y de que están con nosotros", dijo el defensor.