En la pela de fondo, el pesado sanjuanino Mariano "Nani" Castro combatirá por el título regional cuyano de AMBAPA con el mendocino Gabriel Fornes.

Mañana tendrá continuidad el Campeonato de los Barrios. La tercera convocatoria del certamen que organiza la Federación Sanjuanina de Box en homenaje a Eduardo Fernández, recordado maestro del Club Julio Mocoroa fallecido el año pasado; tendrá lugar en las instalaciones del Club Estrella Juniors, en calle Segundino Navarro 1068, Sur, Villa del Carril, Capital.



Un nutrido programa de 14 combates entre noveles pugilistas aficionados se desarrollará desde la 14; destacándose el match de fondo que se realizará dentro de la categoría pesado, hasta 91 kilogramos, entre el invicto sanjuanino Mariano "Nani" Castro (Mocoroa) y el mendocino Gabriel Fornes. En dicho combate estará en juego el vacante título Regional Cuyano de la flamante AMBAPA (Asociación de Managers y Boxeadores Argentinos Profesional y Amateur); entidad fundada en diciembre del año pasado que tiene presencia en todo el país. Siendo el ex campeón mundial pluma Pablo Chacón representante en la región y al ex púgil y ahora técnico Bernardo "Fito" Fernández, en San Juan.

La tercera fecha se realizará en la entidad de Villa del Carril. Valor de entrada única: $50.

Varones Mayores: categoría Hasta 64 kg: Sebastián Paredes (G.Díaz Box) vs. Angel Brizuela (Estrella Jrs). Alejandro Flores (RM Boxing) vs. Emilio Páez (Víctor Echegaray). Martin Simón Garay (D.Alcaraz) vs. Oscar Peña (Club del Box). H-69 kg Mauricio Páez (Impacto Box) vs. Gino Delgado Villafañes (Club Sarmiento). H-75 kg: Alexander Cabanay (Landini) vs. Fernando Dumazic (Mocoroa). Enzo Leonel Lucero (Impacto Box) vs. Marcos Ríos (V.Echegaray).



H-81 kg: Juan Gabriel Tello (M.Sánchez Box) vs. Nahuel Pereyra (V.Echegaray). H-91 kg: Mauricio Buiges (Impacto Box) vs. Lucas Alfredo Giuliani (D. Alcaraz).



Varones Juveniles: H-60 kg: Matías Sarmiento (Mocoroa) vs. Rodrigo Andino (Impacto Box). H-64 kg: Damián Flores (V.Echegaray) vs. Elías Emir Castro (M.Sánchez). Damas Juveniles: H-60 kg: Agustina Albarracín (Mocoroa) vs. Melanie Castro (M.Sánchez). Mujeres Cadetes: H-52 kg: Yaquelin Paredes (G.Díaz Box) vs. Brisa Salinas (Sarmiento). Juliana Ávila (D.Alcaraz) vs. Lujan Zarate (G.Díaz Box).