Casi en el final. Cuando el partido parecía tener un final casi decretado, Salvio le cambió el destino al encuentro. Iban 43 minutos cuando el "Toto" aprovechó un error defensivo para marcar el 1 a 0 ante Independiente Medellín y le terminó dando un triunfo vital para las aspiraciones del Xeneize transcurrida la 4ta fecha. Con la victoria ante el equipo más débil del grupo "H", Boca quedó muy cerca de avanzar a octavos de final: con un punto más, pasará de ronda en la Copa Libertadores de América.

El arranque tuvo con mayor agresividad al conjunto argentino que no tuvo el brillo de otras presentaciones. En el inicio Boca avisó en dos oportunidades. Una de ellas con un remate de Tevez que fue detenido por el arquero Mosquera. Otra ocasión clara del equipo argentino fue por intermedio de Salvio. El volante estrelló en el travesaño luego de una gran habilitación de Tevez. Los dos futbolistas fueron los que más protagonismo tuvieron en el ataque del visitante en el que no apareció mucho Franco Soldano. Al cabo de los primeros 45 minutos Boca fue un poco más que su rival en un partido con un desarrollo muy interrumpido. El equipo argentino pudo contraatacar cada vez que el rival perdió la pelota en el medio campo, pero no pudo capitalizarlo en el arco contrario.

En el segundo tiempo, Somoza modificó en la delantera: Walter Bou por Soldano, para buscar más peso en la ofensiva. Tevez volvió a aparecer en el amanecer de la segunda parte. Carlitos habilitó a Pol Fernández que remató al arco y su disparo pasó muy cerca del segundo palo de Mosquera. Recién a los 19 de segundo tiempo llegó la más clara para Independiente Medellín. Una falta de Izquierdoz le posibilitó al local un tiro libre del que se hizo cargo Javier Reina. Su disparo se fue por encima del travesaño y sin generar ningún tipo de peligro para Andrada. En tan sólo un minuto, Boca tuvo dos situaciones claras de gol: Obando ingresó al área y le sirvió la pelota a Tevez que tuvo en sus pies un penal en movimiento, pero su remate se fue por arriba del travesaño. Cuando el partido parecía cerrarse, Boca pudo abrir el marcador. Una tapada de Mosquera sobre Capaldo y una posterior falla defensiva en el DIM, lo dejó a Salvio con el balón en su poder para rematar al arco y poner el 1 a 0 para ganar y quedarse con la punta del grupo H.

La clasificación, a un paso



El triunfo de Boca, no lo clasifica directamente a la próxima fase pero queda muy posicionado teniendo en cuenta que le queda por jugar dos partidos de local en la Bombonera. ¿Cómo se clasificará? Si empata con Libertad el próximo partido en la Libertadores, quedará clasificado. Si pierde con los paraguayos, tiene que no perder en el último partido y le sirve la igualdad, salvo que Caracas le descuente muchos goles de diferencia.

Es casi un hecho que para el próximo partido ante Libertad, no podrá contar con Maroni. El cordobés sintió un pinchazo en el posterior izquierdo en medio del pique de 50 metros que metió a los 32 y lo reemplazó Obando.