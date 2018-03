Un relajado Jorge Sampaoli confirmó la presencia de Lionel Messicomo titular, en el amistoso que la selección argentina jugará con España en Madrid, mañana desde las 16.45.

"Messi se entrenó hoy normal, así que está para jugar", señaló el entrenador en conferencia de prensa, en la que no confirmó el equipo porque aún aguardan "la evolución de (Manuel) Lanzini", para definir a los once iniciales esta noche.

En relación a la figura de Messi dentro del plantel el DT fue claro: "A Messi no se le puede enseñar, es inalcanzable. Hay que buscar un equipo para hacerlo sentir cómodo. Uno de Messi tiene que aprender cómo establecer la armonía que necesita para crearle un entorno favorable. Veo en él un alto compromiso con la Selección Argentina ."

En cuanto a la presencia de Leo ante España, Sampaoli explicó: "Si hubiera algún riesgo Leo lo hubiera manifestado. No creo que tenga ningún problema mañana."

El DT sigue en la búsqueda de la identidad del equipo, por eso arma y desarma, en pos de darle ese protagonismo al grupo. "Hay muchos dioses pero no hay muchas religiones. Tenemos que entender que hay que encontrar esa identidad", dijo al respecto. Y añadió: "Si unificamos la intensidad con la precisión vamos a interpretar mejor la intensión, o sea que unificamos lo que buscamos colectivamente y a partir de vínculos funcionales que reflejen el sentimiento de la idea que buscamos."

Respecto al planteo táctico para el encuentro con España: "Contra la selección española tenemos que disputarnos la posesión. No es la idea ceder la pelota", apuntó. "Nosotros queremos formar las ideas para plasmarlas y nos queremos poner en la situación de consolidar nuestros propias situaciones y buscar el funcionamiento para mostrar nuestra idea que queremos plasmar.", agregó.

"A esta España la veo mucho más homogénea y superior a los rivales que aquella de 2014. Esta tiene muchas más variantes de juego y de ataque. En cada partido que juegan la veo muy superior al resto. De lo que vi en el último tiempo, España es muy superior al resto de los seleccionados", consideró.

El casildense no ahorró elogios para el rival de mañana: "España tiene una idea bien marcada de lo que necesita y un estilo muy definido. Andrés es quien, de tres cuartos de cancha en adelante, entiende el juego con mucha más claridad, como lo hace Leo en el pase final. También tiene jugadores como Isco, Asencio o Silva que no está, pero puede ser el jugador que puede cumplir el papel de Leo en un equipo como España."

Acerca de si la actuación del viernes de Wilfredo Caballero le abre las puertas a pelearle la titularidad a Sergio Romero, Sampaoli fue claro: "Son arqueros que tienen mucha experiencia en mundiales, en selección y a nosotros nos da mucha seguridad. En torno a lo que venga en el futuro analizaremos quién será el arquero en el Mundial, como quién será el zaguero, o el centrodelantero. Me pone muy contento la actuación de Willy porque ratificó que hicimos bien en traerlo acá, y ojalá Sergio mañana vuelva a transmitir su solidez habitual."

Por último, ratificó que las chances de que Paulo Dybala juegue el Mundial siguen intactas: "Vuelvo a marcar que Paulo no está en esta gira porque elegimos a otros jugadores, pero sigue estando muy presente en mi cabeza. Tanto él com otros jugadores que hoy no están acá siguen en la consideración."