Jorge Sampaoli se reunió con Carlos Tapia y Daniel Angelici, y a pesar de estar bajo la lupa de la AFA, dirigirá a la Selección Sub-20 en el torneo de L

Estaba afuera de todo. De golpe, apareció con un pie adentro. Y ahora, Jorge Sampaoli continuará al frente de la Selección. Pero no será la Mayor. Luego de la reunión que mantuvo ayer con Claudio Tapia y Daniel Angelici, presidente y vice de la Asociación del Fútbol Argentino, se decidió que el entrenador dirigirá a la Sub-20 en el torneo de L"Alcudia, Valencia, a finales de julio.



La reunión entre Tapia, Angelici y Sampaoli estaba pactada para hoy o mañana, pero se adelantó ya que el presidente de Boca viajará a Estados Unidos, donde su equipo está realizando la pretemporada. Por eso llamó al DT y lo convocó al predio de Ezeiza. Lejos de los micrófonos, la idea estaba clara: decirle no va más al santafesino y generar un nuevo cambio de rumbo en la Selección.



Sin embargo, puertas adentro, se encontraron con un Sampaoli dispuesto a pelearla, a no entregarse. Y mucho menos a resignar los millones de dólares que la AFA debería pagarle hoy en caso de prescindir de sus servicios: 8.624.000 dólares.



Sampaoli insistió en que quiere revancha. Ahí la charla se desvió a repasar qué sucedió en los últimos 45 días, los que transcurrieron desde que el plantel dejó la Argentina para ir a Rusia, previa escala en Barcelona. "Fue una charla informativa para ver qué pasó", contaron desde el círculo de confianza de Tapia.



"Fue una reunión informativa. No le dijeron "te tenés que ir". Lo escucharon. Hablaron del Sub-20. Hablaron de la Mayor. De cosas a mejorar. Fue una reunión interesante", puntualizó uno de los allegados de Sampaoli. Y ahí, entre esos temas, apareció una salida más o menos elegante para empezar a destrabar la situación: el Sub-20. Más precisamente el torneo de L"Alcudia, que se disputará en Valencia, España, a partir del 28 de julio próximo.



Es que ya sin Sebastián Beccacece, que ayer fue presentado como técnico de Defensa y Justicia, ni Nicolás Diez y Martín Bressán, Sampaoli decidió hacerse cargo él mismo del armado del plantel. Y de dirigirlo. Un desafío ínfimo comparado con lo que viene de vivir en la Copa del Mundo. Pero que a las dos partes parece conformar.



En consecuencia, la Sub-20, que estaba bajo el ala de la Selección Mayor y debía ser conducida por Beccacece (que condujo al cuerpo de sparrings en Rusia) quedó huérfana. En primera instancia, la idea de la AFA era que en España dirigieran Pablo Aimar y Diego Placente (técnicos de la Sub-17 y Sub-15), pero ante la propuesta de Sampaoli, Tapia y Angelici aceptaron, mientras que la continuidad del DT quedó sujeta a la decisión del Comité Ejecutivo en la reunión que se desarrollaría, en principio, a fines de julio o principios de agosto.



"De conformidad con el vínculo establecido entre las partes y la metodología de trabajo implementada hasta la fecha, luego de la desvinculación de Sebastián Beccacece (a cargo del Sub-20), Jorge Sampaoli será el encargado de dirigir al representativo en el torneo que se disputará en L"Alcudia, Valencia, a finales de julio", indicó el comunicado difundido a través del sitio web de la AFA.



Mientras, Sampaoli busca hacer méritos con los chicos, a los que conoce de Rusia. Incluso, durante su estancia en el Bronnitsy Training Centre, se lo llegó a ver bromeando con los juveniles en uno de los trabajos. Un detalle legal importante para entender el caso: al estar el Sub-20 bajo su ala, la inclusión de otro conductor podría empantanar una rescisión futura y por eso el casildense seguirá en la albiceleste.

A partir del 28 de julio se juega su futuro



El Torneo Internacional de Fútbol Sub-20 de la L"Alcudia es un campeonato amistoso en el que participan tanto clubes como selecciones nacionales de jugadores menores de 20 años y que se disputa anualmente en Valencia, España.



Este certamen pasará a ser el centro de las miradas del fútbol argentino por 11 días a partir del 28 de julio próximo ante la curiosa situación de Sampaoli, que conoce a la gran mayoría de los juveniles ya que fueron sparring de la mayor en Rusia. La Selección nacional formará parte del torneo junto a Rusia, Marruecos, Uruguay, India, Qatar, Venezuela, Mauritania, Costa Rica y la propia selección valenciana.



Más allá de la curiosa coyuntura, detrás subyace un problema: a seis meses del Sudamericano de la categoría, a disputarse en Chile (otorga plazas para el Mundial y los Juegos Olímpicos de Tokio 2020), el combinado juvenil no tiene cuerpo técnico estable. Y, más allá de que la AFA planifica un cambio profundo en el área en el corto plazo, las urgencias existen.

Opinión rong>

Un cónclave "coherente"

Por Gerardo Alaniz

Si algunos pensamos que ayer podía comenzar por fin la "verdadera refundación" de la selección argentina con la charla entre el triunvirato de Tapia-Sampaoli-Angelici nos equivocamos. De principio a fin. Nada de eso. La "nueva AFA" que tanto declamó Chiqui aún no aparece y por eso es lógico la conclusión posreunión en el predio de Ezeiza: que siga el DT, aunque nadie quiera que, justamente, continúe. Con el plus de darle la responsabilidad de manejar la Sub-20 por un torneo tan próximo como incómodo. Luego, estará la evaluación del Comité Ejecutivo de la AFA para ver los pasos a seguir. Una "mentira" sobre este Comité con tanta o menos injerencia en las decisiones fuertes como en la época de Julio Grondona.



Lo más extraño buscando seriedad es "pensar" que Sampaoli convenció a Tapia y Angelici que debía quedarse. Y peor aún, que los directivos acudieron sin tener una decisión tomada. Extrañaría en otro fútbol, en otras latitudes. Acá no. Así andamos...