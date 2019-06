En lo alto. Las chicas de Altis Espacio Deportivo se quedaron con el primer puesto en categoría Infantil en el Nivel C1.



En la provincia de La Pampa y con el mejor nivel de gimnastas del país, se llevó a cabo hace unos días el Torneo Nacional de Clubes de nivel "C" y "D" en donde hubo una marcada presencia sanjuanina con las delegaciones del Círculo Andaluz y el Altis Espacio Deportivo.

Altis Espacio Deportivo también tuvo una destacada participación. Fue campeón por equipos en la categoría C1 Infantil en el equipo integrado por Lola Rojas Mansur, Pía Molina Ruggeri y Sol Carvajal Morach. En los puestos por All Around: Rojas fue tercera, Molina Ruggeri fue cuarta y Carvajal Morach, quinta. En la misma categoría sextas por equipo fueron: Juana Molina y Guadalupe Villarreal. En All Around: 10º resultó Juana Molina, 18º fue Virginia Lara, 19º Guadalupe Villarreal y 22º Francesca Manini. En Mini de Nivel D también hubo buena participación:

Paz Leites fue 10º, en Infantil Uma Zimmermann fue 13º, en Pre Infantil Juana Rojas Mansur fue 13º. En el Nivel C1 Pre Infantil, hubo un sexto puesto por equipos y en individual Martina Carazo Biasutti fue 14º y Malena Ponce Marcon terminó en la ubicación 25º.

En tanto que la escuela de gimnasia del Circulo Andaluz que debutó en el Nacional participó con 14 gimnastas de entre 7 y 12 años. En Nivel D categoría Infantil, la que integra a pequeñas de 11 y 12 años, Juanita Sanz se quedó con el tercer puesto en individual y Mercedes García fue cuarta, mientras que por equipo Sanz, García y Catalina Murua se quedaron con el primer puesto. Además, sextas terminaron Lourdes Franco, Ana Cortéz y Alma González.

Exitoso. Las representantes de la escuelita del Círculo Andaluz participaron por primera vez en el Nacional y lo hicieron de la mejor manera.

Aprobado. Las sanjuaninas marcaron presencia en suelo pampeano donde el fin de semana anterior tuvo lugar el certamen nacional por equipos.

En categoría Preinfantil (9 y 10 años) Guillermina Marquez fue cuarta y Eva López terminó quinta, por equipo participaron Morena Peralta, Luz Marquez, Constanza Balderramo, Juliana Sanz y Sofía Ramos, quintas terminaron Luz y Guillermina Marquez junto a Morena Peralta.

En Nivel D Mini (7 y 8 años) compitió con éxito Paulina Marquez. Cabe destacar que todas las participantes son principiantes y la escuelita de Rivadavia participó por primera vez.