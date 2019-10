Este miércoles, cuatro atletas sanjuaninos consiguieron engrosar el medallero de la provincia. En atletismo, Fernanda Moreno obtuvo un bronce en los 800 metros. Mientras que en ciclismo, Daira Manzano, Matías Rodríguez y Ludmila Aguirre cosecharon preseas plateadas.

Los resultados de los chicos sanjuaninos, fueron los siguientes:

Ajedrez

Masculino Sub 14

52° - David Rodriguez – 3 ½

79° - Leandro Elizondo – 2

84° - Lucas Barboza – 2

89° - Jeremías Tassi – 1 ½

Femenino Sub 14

45°- Angelina Noguera – 2

47°- Rocío Domínguez – 2

Masculino Sub 16

35º Nicolás Arguello 3 ½

58º Juan Pereyra 2 ½

Femenino Sub 16

42º Leonela Fabio 1 ½

Atletismo

Después de sortear las series clasificatorias y las semifinales, Fernanda Moreno obtuvo con un tiempo de 2.28.65 min, el tercer lugar en los 800 m en sub 14 femenino y subió al podio adjudicándose bronce.

En salto en largo sub 14 femenino, María Amparo Benitez Yarade, finalizó 12º en su grupo, no accediendo a la final. En lanzamiento de bala Candela Agustina Quiroga Cortez, finalizó 15ª en su grupo clasificatorio, idéntico puesto logrado en otro grupo para Melani Arnaez, mientras que Candela Quiroga finalizó 4º en su grupo de lanzamiento de martillo y clasifico a la final.

Entre las chicas Sub 17, en las series de los 100 m, Celina Flores finalizó 7º, no pudiendo llegar a semifinales. En 295 m con vallas, Julieta Cataldo finalizó 6º en su serie. Llegaron a la final: Mirna Funes en 800 m finalizando 9º, Sofía Ochoa con un 8º lugar en salto en alto, y Catalina Ortiz con un 4º lugar, muy cerca del podio en la final de Martillo. Finalmente en salto triple, finalizaron en su grupo 5º Victoria Agüero y 8º Valentina Páez.

Entre los varones Sub 14 en 80 m, Elías Alaniz e Ignacio Yacante no pudieron acceder a semifinales. Muy cerca de medalla estuvo Enrique Fernández quedando 4º en la final de los 800 m, mientras que Joaquín Ocampo fue 7º en la final de salto en alto. No tuvieron suerte mariano Lucero y Axel Páez en las series de salto en largo ni Mateo González y Lisandro Guajardo en Martillo. En sub 17, Marcos Sotelo llegó a semifinales en 100 m, mientras que Jorge Aballay clasificó a la semifinal de 295 m con vallas. Llegó a la final de 800 m Elías Montiveros finalizando 10º. Kevin Aguirrez y Tomás Martínez no superaron la instancia de grupo en salto triple.

Bádminton

Sub 14 Doble Femenino - San Juan 2 - Tierra del Fuego 1

Sub 14 Single Femenino - San Juan 2 – Tucumán 0

Sub 14 Single Femenino - San Juan 0 – Catamarca 2

Sub 14 Doble Masculino - San Juan 0 - Buenos Aires 2

Sub 14 Doble Masculino - San Juan 0 – Río Negro 2

Sub 14 Single Masculino - San Juan 0 - Rio Negro 2

Sub 14 Single Masculino - San Juan 0 - Corrientes 2

Sub 14 Doble Femenino - San Juan 1 – Santa Cruz 2

Básquet 3x3

Sub 14 Femenino – San Juan 7 – Sgo del Estero 11

Sub 14 Masculino – San Juan 13 – Tierra del Fuego 6

Sub 14 Femenino – San Juan 12 – La Rioja 2

Sub 14 Masculino – San Juan 10 – Chaco 9

Sub 16 Masculino - San Juan 6 – Entre Ríos 17

Sub 16 Femenino – San Juan 3 – CABA 21

Sub 16 Femenino – San Juan 12 – Catamarca 0

Básquet 5x5

Sub 17 Masculino – San Juan 70 – Santa Fe 75

Sub 15 Femenino – San Juan 47 - Córdoba 57

Sub 15 Masculino - San Juan 46 - Santa Cruz 73

Sub 17 Femenino – San Juan 28 – San Luis 51

Sub 17 Masculino – San Juan 77 – Corrientes 85

Boxeo

En 50 kg la sanjuanina Gabriel Gisella Páez, derrotó por puntos a Sheila Quiroga de Santiago Del Estero y se aseguró la medalla de bronce. Mañana buscará pasar a la final enfrentando a Martina Batista de CABA.

También con Bronce asegurado, mañana buscará la final Valentina Fernández enfrentando a la correntina Luciana Blanco en categoría 48 kg.

Ciclismo

Otra cosecha importante en el último día de competencia del ciclismo, donde se obtuvieron tres medallas plateadas:

Plata - Daira Manzano Sub 14 femenino - Vueltas puntuables

Plata – Matías Rodríguez – Sub 14 masculino – Vueltas Puntuables

Plata – Ludmila Aguirre Sub 16 femenino - Vueltas puntuables

Ciclismo de montaña

En la modalidad XCO, el ciclismo de montaña disputó su última prueba en Punta Mogotes. En sub 14 femenino, la representante sanjuanina, Malena Sosa, finalizó en el 9º puesto, mientras que en los sub 14 varones, Josué Castro terminó 16º y Jonas Ossan 23º.

Esgrima

Con actividad en el Colegio Da Vinci, hoy solo un chico sanjuanino tuvo actividad con Agustín Sánchez que llegó a semifinales.

Fútbol 11

Sub 14 Masculino - San Juan 3 – Formosa 0

Sub 16 Masculino – San Juan 3 – Jujuy 0

Sub 14 Masculino - San Juan 4 - Río Negro 1

Sub 16 Masculino – San Juan 1 – Santiago del Estero 0

Fútbol 7

Sub 14 Femenino - CABA 0 (4) - San Juan 0 (0)

Sub 16 Femenino - San Juan 4 - Neuquén 1

Handball

Sub 16 Femenino – San Juan 24 – Entre Ríos 26

Sub 14 Masculino – San Juan 26 – Entre Ríos 34

Sub 16 Masculino – San Juan 18 – Buenos Aires 30

Sub 14 Femenino – San Juan 6 – Santa Fe 18

Sub 14 Masculino – San Juan 19 - Chubut 23

Sub 16 Femenino – San Juan 24 – San Luis 18

Hockey sobre césped

Sub 14 Femenino - San Juan 5 - Corrientes 0

Sub 14 Masculino - San Juan 0 – CABA 4

Sub 16 Masculino - San Juan 2 - Río Negro 0

Sub 16 Femenino - San Juan 3 - Rio Negro 1

Lucha

En Lucha Masculina, Pablo Floridia finalizó su grupo ganando 2 luchas, ambas por puesta de espalda y perdiendo una sola, sumando 10 ptos de clasificación y quedando segundo en su zona.

En rama femenina, Mailen Saraspe finalizó su clasificación ganando 3 luchas, todas por puestas de espalda y perdiendo solamente dos, llegando a sumar 15 puntos. Mía Navas terminó su clasificación cayendo en todos sus encuentros. Mañana jueves, 8:30 ha, comienza la etapa de definición de puestos en el Palacio de los deportes, en el CEF Nº 1 de Mar del Plata.

Optimist

En el tercer día de navegación, Felipe Maldonado disputó hoy las regatas 4 ( Posición 6) y regata 5 ( DNF por tumbada ), ocupando la posición 10º en la clasificación general. Mañana disputará las cuatro últimas regatas programadas, para definir su posición final.

Rugby

Sub 16 Masculino: San Juan 47 - La Rioja 7

Taekwondo

Masculino

53kg Torres Ignacio pierde 9 a 11 contra San Luis.

58kg Chávez Andrés pierde 2 a 7 contra Santa Cruz.

Femenino

42kg Sarmiento Abril pierde 0 a 7 contra Chubut.

50kg Angel Celeste ganó 2 a 1 contra Neuquén asegurando así el bronce.

55kg Gallardo Soledad pierde 4 a 12 contra La Rioja.

Tiro

La disciplina tiro deportivo tuvo su ansiado logro de meterse en la final con diez tiradores. La finalista Lara Méndez Bueno con 569 puntos de 600 posible logro entrar 9ª entre 44 tiradoras, mientras que María José Molina, logró el puesto 20º. Entre los varones, Fausto Soler finalizó en el puesto 27 con 545 puntos, mientras que Santiago Palacio culminó en el puesto 39 con 516 puntos.

San Juan ocupó el 12º lugar por equipos con 1659 puntos. La posición se obtiene con los puntajes de los mejores 3 tiradores

Vóley sentado

San Juan logró ganar en forma clara los dos partidos y de esta manera llegar a la final de mañana jueves. En su camino, se dieron los siguientes resultados:

San Juan 2 - Córdoba 0 – (17-11 y 17-9)

Semifinal - San Juan 2 – Santa Fe 0 (17-8 y 17-12)

El equipo sanjuanino está compuesto por Alexis Nahuel Alaniz, Rocio Albarracín, Marcelo Andrada y Braian Bordón, conducidos por Yanet Acuña.

Vóley

Masculino Sub 15 - San Juan 0 - Tucumán 2 (25-16, 25-14)

Masculino Sub 17 - San Juan 0 - Córdoba 2

Femenino Sub 17 - San Juan 0 - Neuquén 2 (4-25 y 9-25)

Masculino Sub 15 - San Juan 2 - Misiones 0

Femenino Sub 15 - San Juan 0 - Chaco 2

Vóley de playa

Sub 14 Femenino - San Juan 2 - Entre Ríos 0 (5-21 y 7-21)

Sub 14 - Masculino - San Juan 2 – Neuquén (21-13 y 21-12)

Windsurf

Isidro Sabatino ARG-507 portando la camiseta de la provincia finalizó su competencia en el 3º puesto habiendo corrido 8 regatas durante tres días de competencia muy duros con rangos de viento de 8 a 27 nudos. El sanjuanino obtuvo el BRONCE con un neto de 21 pts, escoltado al cordobés Martín Reutemann con 7 que se llevó el oro, y al bonaerense Ginés López Peña con 14 puntos.

Información: Secretaría de Deportes

Foto: gentileza Adrián Rebollo