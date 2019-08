Luego del éxito de los deportistas sanjuaninos en los Juegos Panamericanos, donde 5 de ellos consiguieron medallas, ahora tres atletas locales participarán en los Juegos Parapanamericanos Lima 2019.

María José “Majo” Quiroga y Joel Galván serán nuestros representantes en ciclismo. Majo lo hará en tándem con su guía Josefina Besi y por otro lado Joel participará en la categoría C3 hará lo mismo (grado C3 para ciclistas con una discapacidad motriz). Ambos vienen trabajando duro, preparándose para esta gran competencia; los dos estuvieron concentrados y compitiendo con la Selección Argentina, punto a favor para sumar más minutos de entrenamientos, teniendo en cuenta la exigencia de la competencia que se avecina.

Quiroga, quien en ruta hará pelotón y crono, señaló: “Para mí estar en los Juegos Parapanamericanos significa algo muy importante, porque habla del gran crecimiento como deportista, además de que es un sueño. Es algo que con palabras no se puede explicar, el hecho de vestir la casaca celeste y blanca siento me llena de alegría. No puedo creer todo que me está pasando, no puedo creer estar representando a mi país y tener este orgullo de vestir la camiseta de Argentina y decir, Argentina está presente en los Juegos”.

Por otro lado, Galván también tendrá sus primeros Parapanamericanos y está muy ansioso de vivir esta experiencia: “Para mí, tener esta posibilidad es lo mejor que me está pasando. Aún me cuesta creerlo que sea real, la verdad no caigo de la magnitud de estar en Lima con la selección”.

Nuestro tercer protagonista es Maximiliano Díaz, quien estará representando al país con el seleccionado de “Los Topos”, seleccionado nacional de Goalball. El mes pasado tuvo su primer mundial de IBSA en Estados Unidos debutando con la albiceleste, donde cosechó una gran experiencia que pondrá en la cancha en sus primeros Juegos Parapanamericanos: “Estoy muy contento en poder representar a la Argentina en los Parapanamericanos. El esfuerzo que tuve que hacer en irme a vivir a Buenos Aires y adaptarme al nivel de entrenamiento que tienen no fue en vano, valió la pena. Creo que el crecimiento que tuve es muy importante, ya que hace 6 meses que estoy acá y sé que hay que seguir trabajando y que tengo para dar más. Mentalmente me siendo muy bien, es algo que trabajamos mucho siendo una pieza fundamental en toda competencia. Esta experiencia va ser única como fue la del Mundial en IBSA, es una oportunidad que me dio el cuerpo técnico y voy con esas ganas de dejar a la Argentina en lo más alto” comentó Díaz.

Quiroga y Galván partirán a Buenos Aires el próximo lunes 19 para reunirse con la delegación de ciclismo y viajar el día martes a Lima, mientras que Díaz directamente se dirigirá el viernes 23 a la capital peruana.

Con 223 atletas en 16 deportes diferentes, Argentina irá a los Juegos Parapanamericanos con la delegación más grande de la historia. La delegación total la componen 327 personas, sumando entrenadores, médicos y dirigentes. Argentina buscará superar lo hecho en Toronto 2015, donde terminó como séptimo país del medallero, con un total de 67 podios: 18 doradas, 25 plateadas y 24 de bronce.

Los deportes que participarán son atletismo, bádminton, básquet, goalball, fútbol 5, fútbol 7, judo, natación, paraciclismo, pesas, quad rugby, taekwondo, tenis, tenis de mesa y tiro.