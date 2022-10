San Lorenzo, en la despedida de Sebastián Torrico y Néstor Ortigoza, goleó de local a Aldosivi de Mar del Plata por 3 a 0 en partido de la 27ma y última fecha de la Liga Profesional de Fútbol y logró la clasificación a la Copa Sudamericana. Malcom Braida, en una pelota parada de Ezequiel Cerutti, abrió el marcador de cabeza a los 7m de la primera parte y cerró la cuenta Andrés Vombergar con un doblete (22m PT y 32m ST). La victoria colocó a San Lorenzo en la undécima colocación de la tabla general de la temporada, con 58 puntos, y le arrebató el último pasaje a la Sudamericana a Atlético Tucumán, que hoy cayó en su visita a Defensa y Justicia y quedó con 57. Aldosivi, por su parte, ya había descendido de categoría junto con Patronato de Paraná.

En la primera parte San Lorenzo encontró espacios por la izquierda con salidas de Malcom Braida y Nahuel Barrios para asistir a sus delanteros. El equipo de Mar del Plata se basó en las salidas de Javier Iritier, el encargado de crear peligro.

En la segunda parte entró Ortigoza, a quien Torrico le colocó la cinta de capitán, lo que provocó la ovación del estadio. A esa altura, con el partido prácticamente definido, quedaba esperar los resultados ajenos para concretar el pase a la Sudamericana y quedaba también, sobre todo, la emoción de las despedidas.

Vombergar, a los 33m tras un rebote en el palo de un tiro del ingresado Iván Leguizamón, cerró el resultado.

San Lorenzo sumó su cuarta victoria al hilo, cerró el campeonato en un nivel creciente y despidió a lo grande a dos ídolos. Mejor, imposible para un año que empezó complejo.

Pura emoción

"Estoy muy emocionado por lo que me tocó vivir hoy, agradecido a este equipo por todo lo que viví y con un amigo que estamos en la misma situación", dijo Torrico en la entrevista pospartido. A lo que Ortigoza agregó: "Estoy feliz, contento, hicimos una carrera similar, aguantamos los chaparrones y nos despedimos con la gente donde queríamos estar".

Luego de hablar frente a las cámaras, a ambos les tocó el homenaje de sus compañeros, familiares e hinchas, donde también se expresaron al respecto. "La verdad es que sólo tengo palabras de agradecimiento para mis compañeros, al cuerpo técnico, a los entrenadores que tuve en el club y a los empleados, que desde el primer día me brindaron su cariño", afirmó Torrico, ante la ovación de los cuervos. Y añadió: "Cierro una etapa muy importante, pero soy un eterno agradecido a mi familia y a todo San Lorenzo".

Por su parte, Ortigoza no fue menos: "Estoy pasando uno de los momentos más importantes de mi carrera. No me voy a olvidar de ustedes en mi vida".

Gol de despedida

El sanjuanino de Estudiantes, Emmanuel Mas, anotó la apertura del marcador en el triunfo de Estudiantes 2-0 sobre Godoy Cruz, que le permitió al Pincha llegar a la próxima Copa Sudamericana. El lateral no seguirá en el equipo platense y podría volver a San Lorenzo. El otro juego, Unión 1 Central Córdoba 4.