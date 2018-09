La ilusión de volver a conquistar la Copa Sudamericana se acabó para San Lorenzo. Porque perdió 2-0 en Montevideo frente a Nacional y, por el gol de visitante de la ida (3-1), los uruguayos pasaron a cuartos. Duro golpe para el elenco azulgrana.

Ya en el comienzo de primer tiempo, se evidenció un equipo local más intenso a la hora de presionar y disputar cada pelota. El Ciclón nunca pudo hacer pie, sin lograr apoderarse de la pelota y, por si fuera poco, padeciendo cada ataque del dueño de casa. La cuenta se abrió rápido, en apenas diez minutos, con un cabezazo de Zunino. Encima, Biaggio perdió a su goleador Nico Blandi por lesión y las cosas se complicaron aún más.

En la segunda parte, Nacional continuó con su ímpetu ante un San Lorenzo perdido, sin juego. Justo un ex clavó el 2-0: Gonzalo Bergessio. Los uruguayos, concentrados, defendieron con uñas y dientes cada pelota y, tranquilamente, pudieron haber ampliado la cuenta en otros ataques. El DT argentino trató de cambiar la mano metiendo primero al pibe Gaich y luego a Merlini, expulsado injustamente a los dos minutos de su ingreso. Sin embargo, no hubo caso, pese a algún intento aislado en el final. Esta vez, la heroica no llegó.