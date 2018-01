Cierra una etapa. Con el amistoso a disputarse en la mañana de hoy, San Martín completará la parte más dura de la pretemporada. Luego emprenderá el retorno a San Juan.

De cara a la reanudación de la Superliga de fútbol de Primera División, San Martín continúa firme en su preparación que tiene lugar en Mar del Plata. Hoy disputará su último amistoso en La Feliz ante Santamarina de Tandil y luego emprenderá su retorno a San Juan.



Los dirigidos por Néstor "Pipo" Gorosito disputarán en el predio "Cadetes" la última prueba futbolística en suelo marplatense ante el aurinegro tandilense que se prepara para el reinicio también de la Primera B Nacional. Para San Martín significará su tercer amistoso. Ya se midió ante Unión de Santa Fe y luego con Alvarado, equipo del Federal "A". Con la confirmación que no podrá jugar otro amistoso con Olimpo de Bahía Blanca, la evaluación de hoy ante los tandilenses será significativa porque le servirá al DT para completar su balance previo al retorno a la provincia.



Existe la chance también que el Verdinegro se enfrente ante Independiente Rivadavia de Mendoza, pero no existe una confirmación oficial. Cabe destacar que el conjunto de Concepción comenzará este ciclo visitando a Argentinos Juniors en un encuentro que se disputará en La Paternal el día domingo 28 de enero a las 17 horas, correspondiente a la 13ra fecha.



Por otra parte, en el predio "Emmanuel Mas", la Reserva de San Martín que conduce Marcelo Berza, disputó un nuevo amistoso de preparación ante General San Martín, fue victoria verdinegra 3 a 0 con goles de Nievas, Quiroga y Modotti. Los jugadores que no tuvieron minutos se movieron a las órdenes del profesor Páez.