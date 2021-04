El momento es hoy. Terminar con esta tormenta que azota el panorama de San Martín en la Primera Nacional es el objetivo elemental de su presentación de esta tarde, a las 15,30 contra Villa Dálmine, de visitante. Es cortar el triste momento que sufre el Verdinegro, recuperando todo lo perdido: lease no solamente los 6 puntos que dejó en el camino en menos de una semana. Necesita recuperar confianza, juego, decisiones. Saber que puede y que está lejos de aquel San Martín que en el torneo de Transición se hizo imbatible en San Juan y también afuera. Esa es la consigna de esta nueva presentación sanjuanina en la Segunda División del fútbol argentino ante un rival que tiene menos puntos que San Martín, que viene de perder como local también y que está tan necesitado de un triunfo como el equipo de Paulo Ferrari.

En la semana, todos los interrogantes de San Martín pasaron por darle nombre y apellido al reemplazo de Nico Pelaitay quien fue expulsado ante All Boys. Las opciones de Ferrari pasaron por dos nombres: Cristian Sánchez o Gonzalo Berterame. Con el zurdo Sánchez ya había trabajado en la previa al partido contra Brown de Adrogué e incluso lo puso en cancha en el complemento. A Sánchez lo ubicó como volante de salida por el centro junto a Maxi González y rindió.

San Martín viene de dos derrotas consecutivas como local: primero Brown y luego All Boys.

Con Berterame, recuperado recién de un desgarro que no le permitió debutar en este certamen aún, la elección de Ferrari obligaba a más movimientos en nombres pero no en el modelo. Así, el ex-San Lorenzo iba por derecha y eso llevaba a Martín Rivero a la posición de volante central de salida, junto a Maxi González. De las dos opciones, la de Sánchez parece ser la de más consenso aunque no esté confirmada. En el resto, tanto en defensa como en el ataque, el entrenador Verdinegro le dará revancha a los mismos. Más que nada en el ataque donde la apuesta por Ivo Constantino como titular es grande, relegando a Matías Giménez, Lucas Campana y Exequiel Rescaldani.

Para San Martín, el momento es hoy. Acostumbró a su gente en este nuevo ciclo a no perder y por eso, tras dos caídas la bandera de la necesidad es la que deberá levantar en Dálmine, sabiendo que mucho depende de lo que San Martín haga por cambiar.



El resto

Atlanta, uno de los punteros de la Zona A visitará en Córdoba a Belgrano, en el partido más relevante de los seis a desarrollarse hoy por la quinta fecha. Los restantes partidos serán Ferro-Gimnasia de Jujuy, Def. de Belgrano-Brown, Estudiantes de Río Cuarto-Alvarado y Temperley-Tigre.