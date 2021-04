El fútbol es injusto y los penales mucho más. San Martín, que había sido superior ante Racing, cayó en los penales (4-1) y se despidió del sueño de llegar a Octavos de final de la Copa Argentina. El Verdinegro luchó y dio batalla. Caía por 2-0 y a falta de 10 minutos, llegó a la igualdad 2-2 a puro corazón y coraje pero se topó con la seguridad de Arias en la definición por penales.

El encuentro lo tuvo como gran dominador a San Martín. En esa primera etapa no se alcanzaba a acomodar cuando perdió a Molina por lesión y le dio ingreso a Prósperi. San Martín comenzó a ganar terreno y planteó el juego que quiso. En ese primer tramo del encuentro el equipo de Ferrari se impuso dominando y manejando las riendas del encuentro, con eso sorprendió a Racing, lo tuvo con un remate de Campana y a los 19" llegó otra vez cuando el "Mudo" Ruiz definió una buena jugada colectiva, pero despejaron al córner. San Martín siguió dominando pero con eso no le alcanzó porque Racing dio cuenta de su efectividad y a los 33 generó su segunda ocasión (Melgarejo había estrellado una pelota en el palo a los 10) y no perdonó: tras un corner desde la derecha de Rojas, Martínez la empujó al gol para poner el 1 a 0.

Fuerte. Álvarez y todo San Martín dieron pelea a un Racing mezquino que no arriesgó demasiado pero avanzó a la próxima instancia.

En el complemento el Verdinegro siguió con la misma intensión del primer tiempo y el juego de Racing tampoco varió demasiado. Apostando al planteo que le dio resultados en la primera etapa le dejó el juego a San Martín y apostó al error del verdinegro. Los dirigidos por Ferrari fueron sintiendo la presión y la intensidad del inicio pasó factura, la Academia con muy poco, nuevamente mostró su efectividad a los 18 cuando Chancalay, que había ingresado desde el banco, desbordó por la derecha y le dejó todo a Copetti que no falló en la definición y anotó el 2 a 0. Ferrari metió cambios y los ingresos de Sánchez y Denis renovaron la confianza del sanjuanino, Gimenez lo tuvo a los 28 y Rescaldani a los 31, pero a los 33 minutos de tanto insistir, Gimenez por fin tuvo revancha a los 35, cuando Denis desde la derecha metió un centro para que el delantero surgido de las inferiores no fallara con su cabezazo y pusiera el descuento. La ilusión del empate se encendió, mucho más cuando apenas 4 minutos después Rescaldani puso el 2-2. El resultado ahora sí era justo por todo el trámite que había hecho. En la definición por penales, Reñiero marcó el 1-0 para la Academia pero en la apertura de la serie para San Martín, Arias le contuvo a Denis, luego Martinez no falló en el segundo disparo para Racing y para colmo Arias volvió acertar en el disparo de Rivero. La ilusión de San Martín comenzaba a caerse, mucho más cuando Chancalay puso el 3-0, pero Prósperi no falló en el 3-1. Gutiérrez no falló y con el 4-1 avanzó a la otra instancia y truncó el sueño a San Martín.





Las dos camisetas

Once jugadores vistieron las dos camisetas. De los más destacados fueron: Hugo Lamadrid (mediados de los "90) y Ezequiel Videla, que llegó en 2010 y fue clave en el segundo ascenso a Primera. También brillaron, el zaguero Sebastián Brusco y el delantero Sebastián Penco, figuras del primer ascenso de San Martín en 2007. Otros que jugaron en los dos equipos, en distintas épocas son: Cristian Grabinski, Cristian Tavio, Damián Ledesma, Martín Wagner, Leandro González, Damián Schmidt y Matías Sánchez. Entre los técnicos Fernando Tete Quiroz y Facundo Sava dirigieron a los dos equipos.