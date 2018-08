Festejo. Si bien no alcanzó para ganar, sumar contra rivales directos en la pelea por la permanencia se festeja y San Martín se bancó todo Tigre para empatar 2-2.

Con la calculadora en la mano pero sin resignar nunca al cómo, sin que el fin justifique los medios, San Martín parece haber encontrado su medida en el feroz comienzo de la Superliga de AFA. Y es que en su segunda salida de San Juan, volvió a sumar y hoy con tres fechas adentro sigue invicto y minuto a minuto consolida su propuesta. Fue 2-2 ante Tigre con el plus de haberlo remontado las dos veces. Fue mejor en el primer tiempo y tuvo resto anímico en el complemento para poder igualarlo. Así, las cuentas parecen encaminadas cuando San Martín sabe que no solo enfrenta a un rival por partido, sino que el lote de los que pelean por quedarse en Primera meten su presión.



Sorprendió la propuesta de San Martín en el comienzo. Tanto que a los 45 segundos, Claudio Mosca probó a Batalla, anticipando que no se venía a refugiar contra Ardente y aguantar como sea. Fue saludable la posesión de San Martín. Con la pelota adormeció la ansiedad de Tigre y a los 14" Cristaldo volvió a probar, aunque desviado. Era tarde tranquila en Victoria pero a los 23" perdieron la pelota en una salida, le quedó a Cavallaro y el ex-Rafaela metió un gol de otro partido para abrir la cuenta cuando nada lo anticipaba. Y claro, San Martín dio una muestra de carácter ya los 35" un error grosero de Batalla en un centro inofensivo, le dejó la pelota a Bravo y Martín no perdonó para poner el 1-1 parcial. Era justicia. En el complemento, el que madrugó fue Tigre. A los 3" Prediger robó en el medio, habilitó a Cavallaro y el delantero vio mejor a Cachete Morales para que definiera ante la desesperada acción de Ardente. Fue un golpe que le costó asimilar a San Martín. Se nublaron Cristaldo y Solis, perdió presencia y dividió la pelota. Pero fueron algunos minutos de shock porque mejoró Mosca, creció Gelabert y San Martín volvió a ser dueño del balón. A los 26" Batalla tapó a medias un remate seco de Solis y Moiraghi la sacó en la línea. Se venía el Verdinegro y Tigre no podía contenerlo. Coyette empezó a buscar respuestas en los cambios. Se quedó defendiendo con línea de tres, mandó a Diego Cardozo a la cancha y le respondió. Es que a los 35", Cardozo definió milimétricamente un rebote de Batalla tras otro bombazo de Solis y puso el 2-2 que bañaba de justicia la noche. San Martín entendió que para pelear la permanencia no es solo aguantar. Suma afuera y gana en casa, cuenta perfecta.





Promedios

Con el empate en Tigre más la derrota de Patronato y la victoria de Belgrano, San Martín quedó en el borde de la peligrosa zona de descenso en la misma línea que el Celeste cordobés pero por encima de los entrerrianos, Tigre y San Martín de Tucumán que aún no juega en esta fecha y debe otro partido.

Las claves

Propuesta

Más allá de las matemáticas, del promedio y del coeficiente, lo mejor que dejó esta segunda salida de San Martín pasó por su decisión de ir a jugar en campo contrario. Nunca se refugió contra su arco y buscó siempre la pelota al piso como sistema para equilibrar el juego ante un rival con buenos jugadores.

Distracciones

Los errores se pagan caro cuando hay tanto en juego como en la Superliga y San Martín volvió a cometerlos en el momento menos indicado. Controlaba a Tigre con la tenencia de la pelota, se soltó Cavallaro y lo lastimó. En el complemento, dejó solo a Morales y lo complicó para luego remontarlo.

Individualidades

Martín Bravo demostró que regresó intacto más allá de su segundo gol. Buscó, presionó, se mostró y generó. Uno de los pilares del momento en Tigre. Claudio Mosca fue otro de los puntos altos en la excursión a Victoria y un escalón más abajo, apareció Nazareno Solís en la parte final del partido.