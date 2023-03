Dos salidas, invicto. Un tema no menor que en la Primera Nacional cotiza y que San Martín hoy puede disfrutar después de sus dos partidos como visitante en esta temporada 2023, pero en paralelo sus dos localías no saben de triunfos en San Juan y eso, impone el análisis para saber cuál es el verdadero perfil de este Verdinegro. Hoy, por TV y ante Deportivo Morón, el objetivo será encontrar esa identidad que lo perfile en sus aspiraciones, además de lograr un buen resultado. El empate sin goles del sábado pasado ante Güemes no dejó demasiadas aristas positivas en Concepción. La apuesta del técnico Yllana de cambiar de modelo, de sistema, de nombres, no tuvo el efecto deseado y hoy, vuelve a la receta inicial con la que diseñó su pretemporada y con la que ganó en Paraná y empató en Mar del Plata.

En la fecha 6, San Martín volverá a ser local en San Juan recibiendo a Almirante Brown,

uno de los líderes.

La línea de tres en el fondo, los dos laterales con mucho recorrido, tres volantes y dos puntas vuelven a estar en cancha y apostando todo a ganador. Sin confirmar la dupla de ataque, San Martín saldrá en el estadio de Morón con la premisa de soltarse, empezar a jugar y sostener su propuesta. Nicolás Franco o Sebastián González parece ser el dilema para el entrenador sanjuanino, sabiendo que con el ex Patronato tiene más potencia en la ofensiva, mientras que con el Pulpito en cancha San Martín tiene más dominio, más manejo y otro sistema. El resto, confirmado con los mismos que arrancaron el sábado pasado contra los santiagueños.

Enfrente estará el flojísimo arranque que sufre el Deportivo Morón. En cuatro jornadas, sumó un punto apenas y eso condiciona su presente, sabiendo que contra San Martín no le sirve otra que ganar.

La dupla técnica que encabeza el ex-arquero Alejando Migliardi puso en la previa todo lo que tiene a disposición para sacudir a un equipo que viene de perder contra Defensores Unidos de Zarate y que hoy está en zona de descenso dentro de la Zona A. Morón tendrá todo el peso del partido, la urgencia y la necesidad. Estará en San Martín, encontrar los momentos y el camino para aprovecharse de esa realidad del dueño de casa. Por ahora, el Verdinegro no ha perdido afuera de San Juan y eso suma, pero como equipo todavía no termina de consolidar su perfil, su identidad, para saber cuál es su proyección en la temporada de la Primera Nacional. Ese es su gran desafío. Pasó Alvarado en Mar del Plata con empate, luego, en la segunda salida, fue triunfo contra Patronato en Paraná y hoy quiere volver a festejar contra Morón en el Oeste bonaerense.