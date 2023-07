No alcanza con jugar lindo. No alcanza con respetar una línea de juego, con buscar el mejor camino si no hay gol. Esa es la dura conclusión de este presente en San Martín en que el merece más de lo que concreta. Y, claro, eso lo ha condicionado en este segundo tramo de la temporada de la Primera Nacional al punto que hoy, sólo le servirá ganar ante un rival entonado, ganador y en racha. Será un lindo desafío al amor propio del Verdinegro que después de comerse el cachetazo en Santiago del Estero hace una semana, hoy irá por su revancha cuando reciba a Deportivo Morón en el marco de la fecha 24 de la Zona A.

Será una prueba de fuego. Un verdadero examen de personalidad y fútbol porque levantarse de un 0-4 ante un equipo que viene de meter 4 triunfos consecutivos, no es para cualquiera. San Martín demostró tener todos esos argumentos y hoy ante su gente intentará volver a la senda ganadora para no perder el tren de la cima en esta zona.

Para buscar esa victoria que tanto necesita hoy, el equipo de César Monasterio probará variantes en el ataque. Por primera vez, la dupla Arturia-Donato será titular en la temporada, en reemplazo de Borasi y Gordillo quienes tuvieron su momento y hoy el cuerpo técnico decidió probar otra cosa. El modelo no se tocará desde lo táctico sosteniendo la línea de tres volantes y un enlace para el mediocampo pero en esta zona habrá retoque de nombres luego de confirmarse la baja de Jonathan Blanco como volante central. Así, Nicolás Pelaitay irá por el centro, mientras que Manuel Llano volverá a ser titular como volante derecho, mientras que se mantendrá Francisco Grahl por la izquierda. Intocable y elemental, Sebastián González será el enlace. En la defensa, la decisión final no está tomada pero la goleada en Santiago tuvo sus consecuencias y hoy, la duda está entre José Villegas o Augusto Aguirre como segundo marcador central. Morón quiere todo en San Juan y será una verdadera prueba para San Martín que merece más de lo que concreta.

Juega el líder, Agropecuario

Agropecuario Argentino, único puntero y que viene de perder ante Defensores de Belgrano, va en busca de la recuperación cuando hoy reciba a Estudiantes de Río Cuarto, en el inicio de la 24ta fecha de la Zona A de la Primera Nacional. El encuentro se celebrará en el Estadio Ofelia Rosenzuaig, en la ciudad bonaerense de Carlos Casares, desde las 15, con el arbitraje de Andrés Gariano. Agropecuario no es un puntero confiable, el equipo que dirige Gabriel Gómez alcanzó los 38 puntos, con tres de ventaja sobre Gimnasia de Mendoza, Deportivo Morón y Almirante Brown, pero en las pasadas 10 fechas ganó cinco partidos y perdió cinco. Una clara irregularidad que no lo deja afianzarse definitivamente sobre el resto.