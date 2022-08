LIQUIDADO. Ignacio Lago vivió una tarde inspirada. Abrió rápido el marcador y antes del final del primer tiempo puso también el 3-1. (Fotos: Daniel Arias)

Ese inmerecido empate en Chacarita había desordenado todo el plan de cierre de temporada para el Atlético San Martín. Estar al borde del Reducido y con siete fechas por jugar, imponía reordenar todo en Concepción y el Verdinegro resolvió todo con una nueva goleada en San Juan, con otra convincente producción para derrotar por 4-1 a Brown de Puerto Madryn y quedar más firme que nunca entre los protagonistas del Reducido que buscarán el segundo ascenso. Ahora, de cara a la recta final, en San Martín todo está como debía para ir por el premio mayor aunque a la Primera Nacional le queden muchos capítulos por delante.

El comienzo no pudo ser mejor para San Martín porque a los 4" ya estaba arriba con un cabezazo de Nacho Lago, en el segundo ataque a fondo del equipo de Antuña. Mejor, imposible porque Brown no se terminaba de acomodar y era cuestión de acelerar en San Martín para aumentar las ventajas. No llegó Rivero, tampoco pudo después Tomás Fernández y en una contra extraña, a la que le faltó respuesta en el medio sanjuanino, Mauro Fernández puso el 1-1 que Brown no merecía. Hubo reacción y rebeldía en San Martín que asimiló el golpe y a los 35" volvió a ponerse arriba con el gol de Tomás Fernández y cuatro minutos después, liquidaría todo con el segundo gol de Lago para poner el 3-1 casi lapidario para el conjunto sureño.

En el complemento, todo fue a voluntad de San Martín. El ritmo, la tenencia, las opciones. Casi como que Brown se quedó sin reacción y el Verdinegro lo resolvió con calma, buscando ese último golpe para sentenciar que los tres puntos se quedaban en San Juan. Empezaron los cambios y en esa cartelera, San Martín dispuso de varias ocasiones y no podía cerrarlo. Claro, la sentencia llegó recién sobre los 35" cuando Matías Giménez resolvió a la perfección una contra. Se terminó todo en el Pueblo Viejo. Lo que quedaba de partido sirvió para ver el andar cansino de San Martín y también algunos desacoples que preocupan como ese remate de Urquijo que dio en el palo con Avellaneda ya vencido.

Pero la goleada era realidad consumada y en el balance final, el gran objetivo ya estaba logrado en San Martín. Volver a ganar, volver a golear, sirvió para reacomodar las cosas en la zona del Reducido y demostrarse que para encarar lo que se viene, el equipo de Antuña tiene respuestas futbolísticas necesarias para estar en la pelea por la ilusión que se agranda en Concepción.

CLAVES DEL TRIUNFO



Contundencia

San Martín recuperó absolutamente su capacidad de resolución en San Juan y eso fue determinante para terminar con Brown mucho antes del final del partido mismo porque llegó y convirtió.



El próximo

Para San Martín, la próxima estación en la Primera Nacional será Atlético Rafaela, al que visitará el domingo 28 desde las 19.30 en partido válido por la fecha 31 del certamen de ascenso.



Un plan de juego

Este San Martín propone y respeta una forma de juego a la que nunca renuncia. Buena circulación, mucha movilidad, gran presión y vocación ofensiva permanente son sus estandartes en cancha.

BUENA POSTAL

Un anticipo dedicado a los niños

PROTAGONISTAS. Los niños ingresaron gratis al estadio verdinegro como agasajo por festejar su día.

Ellos, mueven el mundo. Son principio y fin de cada vida y en el anticipo de los festejos para los niños, en el estadio Hilario Sánchez se vieron postales más que intensas. Así, en cada rincón verdinegro se vio al futuro metido ya en la devoción por los colores luto y esperanza que renueva generación a generación ese amor. Desde la cancha, San Martín se los retribuyó con una nueva goleada para agigantar la ilusión de pelear hasta el mismo final por el ascenso. Nadie se lo quita y los chicos se prendieron en un sábado de fiesta en el Pueblo Viejo. Fue fiesta, humo, color y muchos goles como gran combo del anticipo del día de ellos, los que mueven el mundo.