En este proceso de reconstrucción de un inicio de campaña que no fue el esperado, sumar siempre es bueno pero ganar, es clave. Y en esa necesidad está el presente del Atlético San Martín que hoy se jugará una carta completa a ganador contra Gimnasia y Esgrima de Jujuy en partido válido por la fecha 8 de la Primera Nacional. Para el Verdinegro, volver a la senda de las victorias es elemental para sostener el ciclo interino de Raúl Antuña al frente del equipo porque un triunfo ratifica ideas, renueva energías y potencia intentos. Es que San Martín viene de caer inmerecidamente en Isidro Casanova ante un Brown que le terminó ganando por nada y que nunca demostró ser más que el equipo sanjuanino. Esa derrota golpeó pero no dolió por la producción del mismo San Martín que en varios pasajes demostró tener juego, crear ocasiones y plantarse de igual a igual con el que sea. Tal vez por eso, hoy no se anuncian modificaciones en la formación inicial de San Martín ni en el libreto del cuerpo técnico de Antuña. dos líneas de cuatro, dos puntas y todo más que sencillo. Ese es el modelo que se pone en cancha y por el que redoblan la apuesta en Concepción, sabiendo del triunfo ante Dálmine y del buen partido hecho ante Brown. Los mismos nombres, el mismo esquema y la necesidad de volver a ganar en el Pueblo Viejo son los argumentos que este San Martín en plena reconstrucción hoy tratará de imponer ante el Lobo jujeño.