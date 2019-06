Doble agenda. San Martín entró en la primera etapa fuerte de su pretemporada con doble turno para el plantel que ya va terminando de definirse.

Día número 9 de la agenda de pretemporada para San Martín y en Concepción se intensifican las cargas apuntando a entrar ya de lleno en la preparación final del plantel que jugará la próxima Primera B Nacional. Con el estadio Hilario Sánchez de epicentro único para la rutina que diagramó el cuerpo técnico que encabeza Rubén Darío Forestello, el profe Leandro Ardengui tuvo rol protagónico en la tarde de este miércoles a pleno sol en el Pueblo Viejo. Pasadas, circuitos y mucho trabajo aeróbico marcaron el tercer día de laburo de esta segunda semana de pretemporada que tuvo como novedad ya la ausencia del volante Matías Fissore quien terminó de acordar su incorporación a San Martín de Tucumán. Otro de los que se alejará en los próximos días será el volante Matías Sánchez quien no renovó con el Verdinegro y el domingo 30 dejará de tener vinculación, aunque por ahora sigue entrenando.



En el plano de las situaciones que restan aún por definir, el arquero Leonardo Corti aún no termina de acordar su continuidad y su vínculo fenece el próximo 30 pero desde ambas partes confían en extender su estadía en San Martín ya que Corti está más que adaptado a la vida de San Juan.



El resto ya está definido en sus temas contractuales porque todos los que renovaron son la base estructural del equipo con nombres como los de Luis Ardente, Francisco Mattia, Gonzalo Prósperi y Marcos Gelabert. Además, siguen Arian Puchetta, Ian Escobar, Nicolás Pelaitay, Diego Cardozo, Martín Bravo, Pablo Palacios Alvarenga y Humberto Osorio Botello. Un plantel que tiene experiencia, que está más que identificado con la esencia Verdinegra a la que se han sumado elementos importantes y con proyección de futuro. Ya se habían incorporado ocho refuerzos y hoy se sumará Jeréz Silva, pero ya estaban Maximiliano Martínez, Federico Bertocchi, Cristian Barinaga, Marcos Fernández, Nicolás Herranz, Raúl Iberbia, Julio Ramírez y Ezequiel Vidal. Un caso especial fue el de Maximiliano Martínez quien en el segundo día de pretemporada se lesionó feo, fracturándose el peroné de su pierna derecha, por lo que fue operado y ya comenzó su etapa de recuperación, previendo tenerlo ausente por tres meses.

La concentración comenzará recién el domingo 30 con el plantel ya definido

Agenda de pretemporada

Los doble turno no paran y en este jueves feriado, San Martín no se despegará de este modelo de trabajo. El viernes y sábado volverá a trabajar en doble jornada y el domingo será día de descanso para el grupo que conduce Forestello. La próxima semana no será muy distinta en cuanto a la diagramación de los días y sus turnos, apuntando a que el domingo 30 comenzará una etapa clave en la conformación de este nuevo plantel: la concentración. Un periodo fundamental para terminar de conformar el grupo, con la idea de tener ya todos los nombres confirmados de la nueva plantilla o al menos su gran mayoría.



Recién culminado este período, San Martín iniciará la etapa futbolística de este proceso preparatorio con los primeros amistosos para ir ya perfilando sistema y nombres para comenzar la Primera B Nacional que será recién en el mes de agosto.

Luis Jeréz Silva: El noveno refuerzo

En San Martín siguen las novedades con la llegada de incorporaciones para la temporada en la B Nacional. Y desde hoy ya estará entrenando a las órdenes de Forestello, el volante central Luis Jeréz Silva. Proveniente del Dorados de Sinaloa de México, el experimentado volante de 30 años que fue dirigido por Diego Maradona en la Segunda División mexicana en esta temporada, es dueño de una extensa trayectoria que lo tuvo como pieza clave en Defensa y Justicia, luego en Godoy Cruz de Mendoza y más tarde en Talleres de Córdoba.