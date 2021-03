Equipo que gana, no se toca. Eso tiene sustento y bastante en el presente de Atlético San Martín que después del exitoso debut como local ante Rafaela, irá con la misma formación a visitar a Guillermo Brown de Puerto Madryn, en la segunda fecha de la Zona B de la Primera Nacional. El entrenador, Paulo Ferrari, optó por la consolidación de un equipo más allá de que la presencia goleadora de Lucas Campana ante la Crema le haya abierto interrogantes. Pero Ferrari decidió apostar a los mismos once del debut de la semana pasada y en la práctica de este jueves que estuvo vedada a la prensa, el ex Rosario Central puso en cancha a los mismos nombres que arrancaron ganando y goleando. Así, San Martín, que en su última visita a Puerto Madryn ganó por 1-0, irá con Juan Cozzani en el arco; repetirá la misma defensa que ya sale de memoria con Alejandro Molina, Francisco Álvarez, Gastón Hernández y Jonas Aguirre. En el medio, los dos volantes de recuperación serán otra vez Nicolás Pelaitay y Maximiliano González, mientras que los volantes externos serán Martín Rivero y Juan Cruz Villagra, dejando para la ofensiva a Pablo Ruiz más suelto y adelantado, sosteniendo finalmente a Matías Giménez como referente ofensivo del conjunto sanjuanino.

Hoy, para cerrar la semana en San Juan, el plantel verdinegro volverá a entrenar en horario matutino y luego de la práctica emprenderá el viaje hacia Puerto Madryn, donde el domingo desde las 16 jugará con Brown. La última presencia sanjuanina en el estadio de Brown terminó con triunfo por la Fecha 7 del torneo corto cuando ganó 1-0 con un tanto de Alejandro Molina.

El ingreso de Fernando Cosciuc en la lista de concentrados es la novedad.

El equipo chubutense no comenzó bien en esta nueva temporada y en su debut perdió ante Brown de Adrogué. Los conducidos por Marcelo Broggi arrancaron con Franco Agüero bajo los tres palos; Leandro Lacunza, Nicolás Herranz, Enzo Guardia, Guillermo Ferracuti en defensa; Matías Ahumada Acuña, Axel Juárez, Mauricio Vera y Sebastián Medina en la mitad de cancha; y Oscar Belinetz y Khalil Caraballo en la delantera. Fue derrota pero ajustada por lo que en esta semana de trabajo, pocas fueron las variantes que propuso Broggi que tendría decidido volver a darle la revancha a los mismos once que perdieron.





SEGUNDA FECHA

Rafaela abre con Dálmine

Atlético de Rafaela, que debutó con derrota ante San Martín de San Juan, intentará sumar su primer victoria cuando reciba hoy a Villa Dálmine en el inicio de la segunda fecha del torneo de la Primera Nacional de fútbol. El encuentro, por la Zona B, se desarrollará desde las 17.10 en el estadio Nuevo Monumental en la ciudad santafesina, con el arbitraje de Andrés Gariano.

No fue ideal el inicio de la temporada para el equipo rafaelino ya que en el debut resultó vencido por San Martín de San Juan (4-2) en Cuyo, por lo tanto ahora el equipo de Walter Otta irá por la rehabilitación ya que es uno de los equipo que debería encarar el certamen con intenciones de ascenso.

Villa Dálmine, con Felipe De la Riva como entrenador, igualó 0 a 0 en Campana ante Independiente Rivadavia de Mendoza en un cotejo que pudo haber ganado ya que Mauricio Sperdutti marró un penal. El "Violeta" está a la expectativa de lo que pueda llegar a realizar en este certamen, aunque claro está, no es de los candidatos.

La fecha continuará de la siguiente manera, en la zona que integra San Martín que por Copa Argentina tendrá a Racing de rival en los 16vos de final.

Zona B: Mañana: Barracas-Defensores de Belgrano (15.30), Tristán Suárez-Guemes (16), Instituto-Santamarina (16.30), Gimnasia de Jujuy-Almagro (17), Ferro-Deportivo Morón (17.05). Domingo: Guillermo Brown-San Martín de San Juan (16) y Brown de Adrogué-All Boys (16.30).

Lunes: Independiente Rivadavia-San Telmo (17).