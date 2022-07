Equipo que gana, no se toca. Y en el Atlético San Martín esta máxima se respeta después del triunfo ante Agropecuario y para viajar hoy a Buenos Aires, el entrenador Raúl Antuña decidió que sean los mismos once los que arranquen ante Tristán Suarez mañana viernes a las 19 por la fecha 25 de la Primera Nacional. Incluso, con la chance del regreso de Alejandro Molina a la defensa tras cumplir con la fecha de suspensión, el técnico Verdinegro decidió darle la continuidad a Pablo Aranda, ratificando que nadie tiene el puesto asegurado. En el resto, sin Dante Alvarez aún convaleciente, la franja izquierda seguirá siendo de Felipe Di Lena, mientras que Matías Escudero no saldrá de la zaga central pese a las molestias musculares que arrastra. En el mediocampo, la ausencia de Damián Lemos desgarrado, le dará más aire al gran presente de Ignacio Antonio como volante central, manteniendo el resto de esta formación con Rivero a su costado y más abiertos Tomás Fernández y Sebastián González. En tanto que la propuesta ofensiva en nombres se sostiene con la continuidad de Ignacio Lago que será titular de visitante, además del enorme momento de Matías Giménez como goleador.

Por el lado de Tristán Suarez, que hoy está salvandose del descenso pero en un lote que tiene seria amenaza de permanencia, viene de perder ante Atlanta y necesita volver a sumar triple de inmediato. Los dirigidos por Juan Manuel Llop metieron un par de triunfos como local de las cuatro victorias que tienen en toda la temporada y apuestan a repetir esa localía para buscar puntos contra este San Martín que viene embalado. El equipo del Chocho formaría con Cristian Correa en el arco; Mariano Bettini, Nahuel Tecilla, Iago Iriarte, Nicolás Pantaleone en la defensa; Braian Oyola, Mateo Montenegro, Cristian Nuñez y Emanuel Molina en el mediocampo; Brian Miranda y Maximiliano Brambrillo en el ataque. San Martín intentará retomar la racha ganadora como visitante después de aquel triunfo en Santiago del Estero que se cortó con la visita a Instituto en Córdoba. En los papeles, los números de Tristan Suárez no son los mejores pero siempre complica jugar afuera de San Juan, pero en este tramo no puede perdonar.