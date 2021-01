No hay descanso, pero tampoco hay apuro. Así lo entiende y lo vive Atlético San Martín que después de un 2020 extraño, hoy empieza a sentir la adrenalina de estar un paso más cerca del gran objetivo que es el regreso a Primera División. Así lo juega, así lo prepara y pese a que el diagrama de viajes y partidos apenas le dé horas para recuperarse, hoy, desde las 17.10, irá por otro peldaño más cuando juegue contra Estudiantes de Caseros en cancha de Atlanta, en la Segunda Etapa por el Segundo Ascenso en la Primera Nacional.

Si avanza, el Verdinegro volverá a jugar el domingo próximo en cancha neutral.

De pronto, el nuevo San Martín que conduce Paulo Ferrari empezó a sonar fuerte y eso juega a su favor. Hoy, es el único equipo del interior sobreviviente en este tramo de la definición de temporada del ascenso nacional, exceptuando a Estudiantes de Río Cuarto que espera en semifinales. Pero a San Martín, este momento lo encuentra de menor a mayor. Consolidado en una propuesta que pasa por el orden, la entrega y una vitalidad enorme, ha ido escalando paso a paso. El último domingo eliminó a uno de los peso-pesados de la categoría como Tigre y si bien fue por penales, mostró actitud y desenfado para jugarle al que sea. Hoy tendrá enfrente a otro de los que tiene nombre en la Metropolitana como Estudiantes de Caseros. Un equipo que a comienzos del año pasado metió miedo con su rendimiento pero al que le cortó envión la pandemia. Volvió pero no fue el mismo y se quedó en las puertas de la clasificación a las finales por el primer ascenso. Ahora, le costó eliminar a Barracas con el que igualó 2-2 y recién lo sacó por penales.

En los nombres para esta previa, San Martín no cambiará nada. Es que con apenas dos entrenamientos en San Juan, el técnico Paulo Ferrari decidió repetir alineación con los mismos 11 que eliminaron a Tigre. Así, con el pilar anímico que es el arquero Cozzani en el arco, el Verdinegro tendrá en defensa a Alejandro Molina y Jonás Aguirre por los laterales y la zaga central de Francisco Alvarez junto a Gastón Hernández. En el medio, Gonzalo Berterame irá por derecha, los volantes centrales serán Maximiliano González y Nicolas Pelaitay que tiene 4 amarillas y más suelto, Pablo Ruiz. La fórmula de ataque es Matías Giménez-Ezequiel Rescaldani. Así, sin misterios y con lo que hoy tiene a mano, San Martín sabe que se juega un partido más que complejo, contra un rival duro como Estudiantes que promete ser una prueba de fuego para la renovada versión sanjuanina. Un San Martín que no para pero que no se apura.

Gran despedida

Este caprichoso formato definitorio de la Primera Nacional tiene a San Martín jugando lejos de San Juan y este miércoles, sus hinchas decidieron despedir al plantel con un gran banderazo en las puertas del club previo al viaje al aeropuerto para volar a Buenos Aires.

Emociones repartidas

Quilmes, que ganó tres de los últimos cuatro partidos que jugó, enfrentará a Defensores de Belgrano, que estuvo cerca de alcanzar un lugar en la final por el primer ascenso, en uno de los cuatro encuentros a disputarse hoy por la Fase 3 de la Primera Nacional, en la que está en juego el segundo ascenso a la Liga Profesional de Fútbol (LPF). El partido se jugará este jueves desde las 21.30 en el estadio de Estudiantes de Buenos Aires en la ciudad bonaerense de Caseros y será televisado por TyC Sports. Los otros dos juegos serán: Deportivo Morón-Deportivo Riestra desde las 19 en Tigre, por DirecTV, y Atlanta-Ferro, a las 19.20 en Platense, por TyC Sports. En caso de igualdad al término de los 90 minutos el clasificado para avanzar a la cuarta fase surgirá mediante remates desde el punto penal. A los cuatro clasificados de esta tercera fase se le sumarán en la próxima instancia Atlético de Rafaela y Platense, que culminaron en el segundo puesto en las zonas Campeonato y en la siguiente fase, semifinales, se agrega Estudiantes de Río Cuarto, perdedor de la final por el primer ascenso ante Sarmiento de Junín.

En Vicente López, un partido de complicado pronóstico será el que afrontarán Atlanta y Ferro, equipos que se vieron perjudicados por el extenso receso provocado por la pandemia de coronavirus.

Por último, Morón y Riestra definirán otro clasificado en Victoria. El "Gallito" del Oeste, con la dupla técnica Sergio "Chino" Lara-Sebastián Sibelli eliminó a Villa Dálmine, mientras que Riestra, con la reciente asunción de Guillermo Szeszurak, dejó en el camino a Temperley. Los dos equipos hicieron flojas campañas en zona Campeonato.