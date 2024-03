Pasó el sacudón de Quilmes y ese golpazo, se sintió en San Martín. La caída en Concepción no tuvo mucho tiempo de digestión porque el calendario de la Primera Nacional lo puso al Verdinegro cara a cara con una revancha inmediata y hoy a las 15,30 cuando visite a Talleres de Remedios de Escalada, si el tiempo lo permite, irá por todo lo que perdió en el Pueblo Viejo. La punta, esa solidez y ese perfil de equipo con pretensiones que se disolvieron con la caída ante el Cervecero, pueden quedar en la anécdota.

En lo futbolístico, Pancho Martínez volvió a ser consecuente con su idea de cambiar pocos nombres y de jugar con estrategias. Sabiendo que la cancha de Talleres es chica, que el rival apuesta a mucha tenencia de pelota, a llegar no tan directo, el modelo será similar pero la idea diferente. En los nombres, Agustín Heredia quedó afuera de la defensa titular, mientras que el delantero Nicolás Franco junto a Sebastián González ni siquiera viajaron. Con ese panorama, en el medio el retoque será con la titularidad de Jonathan Zacaría por Escalante en el medio, mientras que en el fondo Marchio parece ser el elegido para completar la zaga central con Sienra. Así, la formación tendría a Borgogno en el arco, Molina y Dante Álvarez como laterales en defensa mientras que el medio se completa con López García y Nico Pelaitay. En tanto que arriba, la dupla Maxi Casa-Fede González no se toca. Con ese grupo y esta propuesta, la versión 2024 del Atlético San Martín tiene encima y en apenas 72 horas más la versión del clásico de Cuyo contra Godoy Cruz en San Luis por lo que meter ahora una victoria, no sólo servirá para recuperar puntos y retemplar el ánimo para un partido que nadie quiere perder.

Enfrente estará el ascendido Talleres que está en la parte baja de la tabla y viene de perder con Arsenal en tiempo de descuento. Tiene sólo dos triunfos y le está costando acomodarse en la categoría pero su localía lo obligará al protagonismo, sabiendo que San Martín está arriba por peso propio y argumentos.

Será un partido clave en la temporada de San Martín. Es que después del sacudón, de perder invicto en San Juan y de quedarse sin la punta de la Zona sólo por diferencia de goles, demostrar reacción, temple y argumentos futbolísticos no es poca cosa. Se vienen días intensos para el Verdinegro y hoy puede empezar a edificar un momento de ilusiones para seguir creciendo en todo sentido. Talleres puede que sea un desafío para demostrar lo que este modelo de San Martín tiene para pelear alto. Será partido duro, complejo. Contra un rival que necesita ganar ante su gente y que puede ofrecer esos vacíos para lastimarlo. San Martín va por lo que perdió y tal vez, algo más.