Pasó el clásico en Mendoza y en San Martín ya se metieron en el operativo Ferro. Es que el Verdinegro arrancó con la preparación del partido del domingo en el inusual horario de las 11 frente al Verde de Caballito, pensando en potenciar el empate ante La Lepra y en seguir con la racha positiva de cuatro jornadas sin derrotas que lo han ubicado en el primer tercio de la tabla de posiciones y apenas a un punto de la zona de Reducido que es el primer gran objetivo. Pero esta fecha 20 tendrá el condimento especial de que se juegue en horario matutino, por el Día de Padre, convirtiendo al partido en el Pueblo Viejo en el único evento deportivo de resonancia en San Juan de este próximo domingo ya que las otras categorías del fútbol con presencias sanjuaninas no tendrán programación en esa jornada. El antecedente más cercano del Verdinegro jugando como local en una mañana de domingo es el clásico que jugó ante Desamparados por el Torneo Oficial de la Liga Sanjuanina a fines del mes pasado. Pero en Primera Nacional, San Martín hace rato que no compite en horario matutino. Será el único juego de la fecha en ese horario con Yamil Possi como árbitro principal del cotejo en Concepción.



La fecha 20 de la Primera Nacional comenzará el viernes 17 con Rafaela-Agropecuario a las 19,10 y Santamarin-Instituto a las 21. El sábado 18 jugarán All Boys-Nueva Chicago, Estudiantes-Sacachispas, Riestra-Alvarado, Gimnasia-Maipú, Dalmine-Dep. Madryn,Chaco For Ever-Independiente Riv, Brown-Morón, y Chacarita-San Martín (T). El domingo 19 seguirá con San Telmo-Quilmes, Brown-Tristán Suárez, Gimnasia (J)-Temperley, Belgrano-Estudiantes (RC), Güemes-Almagro. Lunes 20, Atlanta-Mitre y Brown Adrogué-Defensores de Belgrano. Libre: Flandria.

Torneo Federal A

No será un fin de semana más para San Juan y para el país, porque asociado a los feriados del 17 y del lunes 20, este domingo se festeja el Día del Padre por lo que la fecha 14 del Torneo Federal A tendrá acción el día sábado para los dos representantes sanjuaninos en la categoría. Sportivo Desamparados será local en cancha de Trinidad ante Argentino de Monte Maíz a partir de las 15.30 del sábado, mientras que Sportivo Peñarol será visitante de Huracán Las Heras en Mendoza, pero a partir de las 15 en la cancha de Fadep.



Para Desamparados, último en las posiciones y en descenso, la fecha es vital para intentar reencausar una campaña que hoy lo muestra demasiado frágil como visitante, siendo el más goleado de la categoría, mientras que de local es más que irregular aunque consiguiendo algún triunfo que le permite ser optimista.



Para Peñarol, el panorama no es diferente aunque tiene más puntos. De visitante, no es tan frágil pero tampoco puede ganar y eso lo condiciona aunque de local, está recuperando su potencialidad y eso le permite subir en las posiciones. No será sencilla la visita a Huracán que sin poder jugar en su estadio por la sanción, en Mendoza siempre complica.