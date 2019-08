Misterios. Rubén Darío Forestello no quiso prensa ni observadores en la última práctica de San Martín antes de viajar a Neuquén pero la formación verdinegra no tendría demasiadas modificaciones respecto a los amistosos.

Hoy, desde las 8.30 se pondrá en marcha el Operativo Cutral Co para San Martín y es que comenzará el periplo verdinegro para llegar a la sede del partido de la Copa Argentina contra Villa Mitre de Bahía Blanca, con el traslado aéreo a Buenos Aires para hacer conexión a Neuquén. Con este panorama, el equipo sanjuanino terminó en la mañana de este miércoles su preparación en el estadio Hilario Sánchez con una práctica de fútbol que sirvió para confirmar la alineación inicial con los regresos de la dupla de marcadores centrales respecto de lo que se vio en el amistoso del sábado pasado contra Gimnasia de Mendoza. Forestello ya tiene recuperado a Arian Pucheta y con eso se inclinaría por el regreso del ex Boca junto a Francisco Mattia en la zaga central, relegando a Francisco Alvarez y Facundo Monteseirin que jugaron ante el Lobo mendocino.



Así, la primera formación oficial de este segundo semestre tendría a Luis Ardente en el arco. En la defensa, los laterales serían Gonzalo Prósperi por la derecha más Ian Escobar por la izquierda, mientras que el dúo Mattia-Pucheta completarían esa línea. En el mediocampo, Marcos Gelabert y Cristian Barinaga serían los volantes externos del modelo, más Luis Jérez Silva y Marcos Fernández como volantes internos. En el ataque, la decisión de Forestello se aferra a la historia y optaría por Martín Bravo junto a Humberto Osorio Botello como atacantes.



La venta de entradas para los hinchas de San Martín en Cutral Co será jueves y viernes de 8 a 13 y de 17 a 20, y sábado 3, de 9 a 13, venta de populares y plateas en Caja Municipal de Cutral Co (Sarmiento 145).



En tanto que hoy, en AFA, se realizará la confección definitiva de las zonas de la nueva Primera Nacional que comenzará el próximo 17, pero también será el momento para conocer el fixture que tendrá San Martín en su regreso a la categoría y con el desafío de recuperar la plaza en la Superliga.



Como la temporada se puso en marcha ya con el primer viaje para San Martín que en Cutral Co se meterá de lleno en su objetivo de volver a ser de Primera tras el descenso en el primer semestre de este año.

Descensos confirmados

La Primera Nacional de fútbol (ex B Nacional), que se iniciará el 17 de agosto, tendrá finalmente dos descensos y no cuatro como se había especulado.



En una reunión de la mesa directiva de la divisional se resolvió que los equipos que perderán la categoría serán el último de cada zona, sin importar si son directamente afiliados a la AFA o no. Los ascensos a la Superliga seguirán siendo dos.



La decisión fue anunciada por el vicepresidente de la divisional, Sergio Villella.



En consecuencia, el torneo de la Primera Nacional tendrá 32 equipos que jugarán en dos zonas de 16, habrá dos ascensos a la Superliga, dos descensos y no habrá clásicos.